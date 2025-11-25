În ultimele săptămâni, tot mai mulți fermieri din zona de sud a țării se plâng de atacuri puternice ale dăunătorilor asupra culturilor de toamnă. Și Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) a emis, încă de acum două săptămâni, o avertizare în acest sens.

Musca cerealelor și gândacul ghebos își fac de cap în culturile de toamnă

Oscinella frit, popular denumită musca cerealelor s-a răspândit în culturile de grâu și orz. Delia brassicae, musca verzei, atacă culturile de rapiță. Și ca și cum acestea nu ar fi de ajuns, lor li se adaugă și gândacul ghebos, Zabrus tenebrioides, care a produs pagube serioase în culturile de cereale păioase, încă din primele faze de dezvoltare.

Observațiile din teren arată clar că populațiile acestor dăunători nu mai sunt menținute sub pragul economic de dăunare.

Larvele pătrund în colet sau în tulpină, iar larvele târâtoare ale Zabrus-ului atacă plantele la suprafața solului — momente în care tratamentele foliare nu mai pot acționa eficient, spun reprezentanții fermierilor.

Problema este amplificată de toamna caldă și prelungită, care favorizează zborul, depunerea ouălor și supraviețuirea larvelor. În plus s-a constatat creșterea constantă a populațiilor de dăunători de la an la an.

În ultimii ani, fermierii au început să se bazeze mai mult pe rapiță, grâu și orz, deoarece culturile de primăvară sunt tot mai afectate de secetă și de lipsa unor soluții eficiente împotriva dăunătorilor precum Tanymecus dilaticollis (rățișoara porumbului).

Acum însă se constată că și culturile de toamnă sunt expuse. Asta chiar dacă erau considerate cele mai sigure în contextul climatic, tot mai imprevizibil.

Fermierii „plâng” după neonicotinoide

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (Forumul APPR) transmite, prin reprezentanții săi, că interzicerea utilizării neonicotinoidelor la tratamentul semințelor a condus la această situație.

„Forumul APPR este implicat direct în dosarele de cercetare dedicate identificării unor alternative viabile la tratamentele pe bază de neonicotinoide și promovează constant interesele fermierilor din România.

În cadrul câmpurilor de cercetare aplicată au fost testate soluții alternative pentru combaterea dăunătorilor-problemă, însă, din păcate, metode cu eficacitate și eficiență comparabile nu au fost încă identificate”, spun membrii Forumului APPR.

Deocamdată, însă, fermierii acționează cu substanțele mai puțin eficiente pe care le au la dispoziție și se roagă să vină frigul…