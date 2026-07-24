Unde mănânci cel mai bine la 10.000 de metri altitudine / Companiile aeriene cu cea mai bună mâncare, cafea și vin

Mâncarea din avion nu are tocmai cea mai bună reputație, însă experiența poate fi foarte diferită de la o companie aeriană la alta. Un nou sondaj realizat în rândul unor călători care zboară frecvent arată unde se mănâncă cel mai bine la bord, dar și cine servește cel mai bun vin, cele mai apreciate cocktailuri sau cafeaua preferată de pasageri, potrivit Travel + Leisure.

Sondajul a fost realizat de point.me, o platformă de rezervări dedicată milelor aeriene și recompenselor oferite prin cardurile de credit. Membrii comunității au evaluat companiile aeriene în funcție de mesele servite la bord, selecțiile de vinuri și cocktailuri și calitatea cafelei.

Emirates, pe primul loc pentru mâncarea din avion

Emirates a obținut cele mai bune rezultate atât pentru mesele servite la Economy Class, cât și pentru cele de la Business Class.

La Business Class, Singapore Airlines s-a clasat foarte aproape, pe poziția a doua.

Delta Air Lines a fost remarcată pentru mesele bogate în proteine și opțiunile considerate potrivite pentru persoanele care utilizează medicamente GLP-1. Printre preparatele și ingredientele oferite în mod obișnuit se numără pieptul de pui, peștele, năutul, lintea și edamamele.

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Air France are cel mai apreciat vin la Business Class

În privința vinurilor, Air France s-a detașat în clasamentul pentru Business Class, depășind semnificativ Emirates, clasată pe locul al doilea.

Peste 34% dintre călătorii chestionați au remarcat și generozitatea porțiilor de vin servite de Air France.

La cocktailuri, situația se schimbă. Emirates s-a clasat pe primul loc în ansamblu, însă pasagerii care zboară de cel puțin 10 ori pe an au preferat cocktailurile oferite de Virgin Atlantic.

Unde se bea cea mai bună cafea în avion

Delta Air Lines a câștigat și categoria dedicată cafelei, compania servind la bord cafea Starbucks.

Pe următoarele poziții s-au situat American Airlines, care servește Lavazza, și Alaska Airlines, cu Stumptown Coffee.

La polul opus, cafeaua Dunkin’ servită de JetBlue a fost votată drept cea mai slabă cafea oferită de companiile aeriene analizate.

Cine are cele mai bune gustări la Economy

Delta a câștigat și pentru selecția de gustări oferite pasagerilor de la Economy Class.

Printre acestea se numără biscuiții Biscoff, Sun Chips, Cheez-It și batoanele de granola MadeGood.

Cele mai slab evaluate gustări au fost cele oferite de Southwest Airlines, printre care Stellar Pretzel Braids, Remy’s Grahams și biscuiții OREO.

Alimentul pe care pasagerii nu vor să-l vadă într-un avion

Sondajul a venit și cu o concluzie ceva mai amuzantă: participanții au fost întrebați care este cel mai nepotrivit aliment pe care un pasager îl poate aduce cu el în avion.

Sandvișurile cu ton au ocupat primul loc, urmate de ouăle fierte tari și supe.

Care sunt cele mai apreciate baruri din lounge-urile aeroporturilor

Studiul a analizat și experiența de la sol. Aproape 36% dintre respondenți au desemnat lounge-urile American Express Centurion drept cele cu cele mai bune baruri din aeroporturi, urmate de Chase Sapphire.

Preferințele au diferit și în funcție de sex: 40% dintre bărbați au ales Centurion, în timp ce în rândul femeilor rezultatele au fost aproape egale – 30% pentru Centurion și 29% pentru Chase Sapphire.

Cine a participat la sondaj

point.me precizează că respondenții fac parte dintr-o comunitate de călători experimentați. 66% dintre participanți dețin peste 200.000 de puncte de fidelitate, iar peste jumătate zboară de cel puțin cinci ori pe an.

„Membrii point.me nu sunt călătorii obișnuiți. Sunt pasionați să profite la maximum de fiecare călătorie, fie că acumulează puncte, rezervă zboruri cu recompense sau caută experiențe de călătorie despre care majoritatea oamenilor nici nu știu că sunt posibile. Când îți spun că Air France servește cel mai bun vin la 35.000 de picioare, îi crezi”, a declarat Adam Morvitz, CEO-ul point.me, într-un comunicat citat de Travel + Leisure.