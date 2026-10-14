Atacul cibernetic care a dezghețat și încălzit până la 50 de grade Celsius frigiderele și congelatoarele a sute de supermarketuri din Franța nu a implicat tehnologii avansate sau metode sofisticate. Potrivit experților în securitate cibernetică, incidentul s-a produs din cauza unor neglijențe de securitate fundamentale: date de acces previzibile, echipamente industriale expuse direct pe internet și software neactualizat de ani de zile, susține Mediafax.

Date de acces banale și echipamente expuse online

Expertul spaniol în securitate web Iván Pérez a explicat că accesul la unele sisteme care controlează instalațiile frigorifice industriale din supermarketuri era protejat de combinații extrem de simple, de tipul utilizatorului „admin” și al parolei reprezentând data zilei. Deși nu s-a confirmat oficial dacă atacatorii au folosit exact această cale de acces, vulnerabilitățile erau critice.

Pérez a identificat patru greșeli majore de securitate:

Credențiale implicite sau ușor de ghicit pe echipamente aflate în producție. Sisteme industriale de monitorizare conectate direct la internetul public. Programe software neactualizate de ani de zile. Absența unei segmentări adecvate a rețelelor interne.

Producătorul danez Danfoss lansase deja actualizări de securitate pentru controlerele sale din seria AK-SM 800A, însă multe magazine au omis instalarea acestora. În luna august 2026, firma de securitate Claroty identificase deja peste 2.760 de astfel de interfețe vulnerabile accesibile de pe internet.

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Pagube masive, marfă distrusă și incendii în magazine

În noaptea de 11 spre 12 octombrie 2026, atacatorii au preluat controlul de la distanță și au activat un ciclu continuu de dezghețare, fixând temperatura la 50 de grade Celsius timp de șase ore:

Grupul Les Mousquetaires (Intermarché): A raportat aproximativ 150 de magazine afectate, întreaga marfă congelată și refrigerată fiind compromisă și aruncată.

Carrefour: A înregistrat atacuri în 80 de supermarketuri.

Alți retaileri: Lanțurile Coopérative U și alte rețele locale au raportat la rândul lor incidente similare.

Supraîncălzirea instalațiilor a provocat inclusiv incendii în unele locații. Numai două magazine din Haguenau (Alsacia) au evaluat pagubele materiale la peste 270.000 de euro. Parchetul din Paris a deschis o anchetă penală, iar Agenția Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI) investighează cazul la cererea premierului Sébastien Lecornu.

O lecție despre securitatea infrastructurilor conectate

Analiza expertului subliniază o problemă sistemică în gestionarea echipamentelor inteligente: orice sistem conectat la internet pentru monitorizare sau mentenanță de la distanță trebuie protejat cu aceleași rigoare ca o rețea informatică corporativă. Neglijarea regulilor de bază în mediul industrial poate transforma simple echipamente electrocasnice sau frigorifice în ținte vulnerabile cu consecințe economice severe.