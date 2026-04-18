Atunci când americanii cumpără struguri din supermarket, există șanse covârșitoare ca aceștia să provină dintr-un singur stat: California. Potrivit datelor din industrie, acest stat produce aproximativ 99% din totalul strugurilor din Statele Unite. Este o dominație rar întâlnită în sectorul agricol. Producția este impresionantă nu doar ca pondere, ci și ca volum. În 2024, fermierii din California au recoltat peste 93 de milioane de lăzi de struguri, iar valoarea totală a producției a depășit 2,5 miliarde de dolari, scrie Mashed.

Succesul statului este explicat în mare parte prin condițiile climatice ideale. Regiuni precum Coachella Valley sau San Joaquin Valley beneficiază de temperaturi ridicate și de un risc foarte scăzut de îngheț, ceea ce permite cultivarea constantă a strugurilor.

În aceste zone sunt cultivate peste 80 de varietăți de struguri – verzi, roșii și negri – destinate atât consumului direct, cât și procesării industriale.

Un sezon lung, dar nu suficient

Sezonul strugurilor în California se întinde, în general, din mai până în ianuarie. Totuși, în lunile de iarnă târzie și început de primăvară, producția internă nu acoperă cererea. În această perioadă, piața americană este completată de importuri din țări precum Chile, Peru sau Mexic.

Cultivarea strugurilor în California are o istorie de aproape două secole. Primele plantații au apărut în anii 1830, iar dezvoltarea industriei a fost accelerată odată cu extinderea rețelelor de transport în secolul al XIX-lea. Astăzi, statul este nu doar principalul furnizor de struguri de masă, ci și centrul industriei viticole americane. Regiuni precum Napa Valley sau Sonoma sunt recunoscute la nivel mondial pentru producția de vin.

De altfel, o mare parte din suprafețele cultivate este destinată strugurilor pentru vinificație. În 2022, aproximativ 70% din terenurile cultivate cu viță-de-vie din SUA erau dedicate acestui tip de producție.

O dominație greu de egalat

Deși alte state precum Washington sau New York produc și ele struguri, contribuția lor este mult mai redusă și nu poate rivaliza cu cea a Californiei. Dominanța acestui stat în producția de struguri este considerată una dintre cele mai clare exemple de specializare agricolă din Statele Unite.

În concluzie, aproape fiecare ciorchine de struguri ajuns pe masa consumatorilor americani poartă, indirect, amprenta Californiei. Un stat care a devenit sinonim cu această cultură la nivel național.