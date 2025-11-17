Bucătarii profesioniști au decis să dezvăluie, potrivit eatingwell.com, câteva trucuri simple ca să mănânci și acasă legume preparate exact ca la restaurant.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Chefii te sfătuiesc să le gătești la temperaturi ridicate, să lași spațiu între ele, în tavă, și să le ungi cu puțin ulei, înainte să le bagi la cuptor.

Un alt secret ar fi să cumpări legume de sezon și să le consumi fierbinți, pentru a beneficia de cea mai bună aromă și textură.

Legumele coapte, ideale la cină

Legumele coapte sunt un element clasic al cinei. Nu doar că sunt o modalitate ușoară de a adăuga culoare și nutrienți în farfurie, dar, gătindu-le printr-o coacere corectă, vei beneficia de tot ce este mai bun din ele: margini crocante, arome caramelizate și interior fraged.

Pentru legume perfecte, încinge cuptorul la 220 de grade

Toți chefii dau același sfat: încinge bine cuptorul! Punctul ideal de coacere, pentru majoritatea legumelor, este de 220 de grade Celsius.

„Căldura mare este esențială, deoarece permite legumelor să se caramelizeze, în loc să se gătească în abur. Când temperatura este suficient de ridicată, umezeala se evaporă rapid, iar zaharurile naturale de la suprafață încep să se rumenească, creând arome bogate, complexe și margini aurii și crocante”, explică chef Steve MacLean.

La rândul său, chef Andrew Hunter spune că până și legumele delicate pot fi coapte la temperaturi ridicate, dacă sunt pregătite corect. Pentru ciuperci, el sugerează să li se îndepărteze codițele și să fie așezate cu lamelele în sus, înainte de a le stropi cu ulei de măsline. Astfel, lichidele lor bogate în umami se reabsorb înainte de servire. El spune că 12–15 minute, la temperatură mare, sunt, de obicei, suficiente pentru a găti excelent ciupercile.

Nu înghesui legumele pe tavă

Un alt sfat, adesea trecut cu vederea, este să nu înghesui legumele în tavă. Chef Thomas Odermatt recomandă „regula degetului mic”: fiecare legumă ar trebui să fie distanțată de cealaltă, cam cât un deget mic. „Dacă legumele sunt prea apropiate, vor reține abur, ceea ce împiedică rumenirea și le lasă moi, nu crocante.”

El recomandă să preîncălzești tava înainte de a adăuga legumele, pentru că ajută la o rumenire rapidă și previne lipirea și înmuierea lor. O tavă de copt joasă este ideală, pentru că marginile ei nu prea înalte permit aburului să se elimine și căldurii să circule eficient.

Chef Odermatt spune că legumele lui preferate pentru copt sunt morcovii, păstârnacul, sfecla, cartofii dulci și dovlecii. Conținutul lor mare de zahăr natural le ajută „să se rumenească frumos și să dezvolte o aromă dulce și intensă”.

„Reacția Maillard, responsabilă pentru rumenire, nu poate avea loc în medii umede”, adaugă Chef Ann Ziata. Cu alte cuvinte, a oferi legumelor spațiu în tava de copt și o circulație bună a aerului este cheia pentru acele margini aurii, caramelizate, și aromele concentrate care le fac irezistibile după coacere.

Unge legumele cu ulei

Coacerea este una dintre cele mai sănătoase metode de gătit, deoarece folosește puține grăsimi și ajută la păstrarea nutrienților. Să ungi legumele cu o peliculă subțire de ulei, ideal ar fi de măsline, ajută la rumenire și la obținerea texturii crocante.

„Lasă orice exces de ulei în bolul în care ai amestecat legumele. Nu ar trebui să fie bălți de ulei pe tavă, nu doar că este o risipă, dar poate arde sau chiar lua foc”, explică Ziata. Dacă adaugi ulei direct în tavă, Ziata recomandă un strop fin, urmat de o amestecare temeinică, pentru acoperirea uniform a legumelor.

Nu uita să condimentezi legumele

Condimentele pot adăuga multă savoare legumelor coapte, dar momentul în care le adaugi este esențial pentru a maximiza gustul și textura. „Adaugă plante uscate și condimente înainte de coacere, iar plantele proaspete și coaja de citrice după aceea. Plantele uscate și condimentele au nevoie de timp să se activeze, în timp ce plantele proaspete își pierd prospețimea dacă sunt adăugate prea devreme”, spune Ziata.

Cumpără legume de sezon și bagă-le la copt

Un alt sfat util este să cumperi legume de sezon. Nu doar că economisești bani, dar și obții cea mai bună aromă. „Legumele proaspăt recoltate și cultivate într-un sol sănătos, bogat în minerale, au deja o aromă sennzațională, pe care nu o poți obține altfel”, spune MacLean.

Mănâncă legumele fierbinți, pentru a te bucura de arome

Toți chefii sunt de acord că legumele coapte sunt cele mai bune imediat ce le scoți din cuptor. Atunci sunt cele mai crocante și mai aromate. Pe măsură ce stau, aburul prins înăuntru înmoaie marginile, aroma se diminuează, iar zaharurile caramelizate devin lipicioase, în loc să rămână crocante.

Așadar, sincronizează masa astfel încât legumele să fie scoase din cuptor chiar înainte de servire. În acest fel, le savurezi la apogeu: aurii, aromate și irezistibil de proaspete.

Cu aceste sfaturi simple, a consuma legume zilnic va fi pe cât de delicios, pe atât de ușor de preparat.