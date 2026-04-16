O echipă de ingineri din Canada a dezvoltat o soluție biodegradabilă pentru spălarea fructelor care reduce semnificativ reziduurile de pesticide și încetinește alterarea acestora. Noul amestec, bazat pe amidon, fier și acid tanic, ar putea deveni o alternativă accesibilă pentru consumatori și industrie, conform publicației Interesting Engeneering.

Potrivit studiului, soluția elimină între 86% și 94% din reziduurile de pesticide de pe suprafața fructelor, rezultate obținute în teste de laborator. În același timp, tratamentul reduce oxidarea și pierderea de umiditate, contribuind la menținerea prospețimii pentru o perioadă mai lungă.

„Scopul nostru a fost să dezvoltăm o soluție simplă, sigură și accesibilă, care să îmbunătățească atât siguranța alimentară, cât și calitatea produselor”, a declarat coordonatoarea studiului, Tianxi Yang, profesor asistent în cadrul Facultății de Sisteme Terestre și Alimentare a Universității din British Columbia.

Cum funcționează soluția

Amestecul conține particule pe bază de amidon, obținute din culturi precum porumbul sau cartoful, combinate cu fier și acid tanic, un compus prezent în mod natural în ceai și vin. Împreună, aceste componente formează structuri aderente, cu efect de „burete”, care se leagă de moleculele de pesticide și le îndepărtează de pe suprafața fructelor.

Testele au fost realizate pe mere tratate cu trei tipuri comune de pesticide, în concentrații similare celor întâlnite în practică. Comparativ, metodele obișnuite de spălare, precum apa de la robinet sau bicarbonatul de sodiu, au avut o eficiență semnificativ mai redusă.

Un strat comestibil care prelungește durata de viață

Procesul include și aplicarea unui strat subțire, comestibil, care acționează ca o barieră permeabilă. Acesta permite schimbul de gaze, dar încetinește oxidarea și pierderea de apă.

În experimente, feliile de măr tratate s-au oxidat mai lent timp de două zile, în condiții de refrigerare. În cazul strugurilor, rezultatele au fost mai vizibile: aceștia și-au păstrat fermitatea și aspectul proaspăt timp de până la 15 zile la temperatura camerei, în timp ce loturile netratate s-au deteriorat mult mai rapid.

Stratul aplicat a demonstrat și efecte antimicrobiene, limitând dezvoltarea bacteriilor.

Cost redus și potențial de utilizare largă

Cercetătorii spun că ingredientele sunt ieftine și ușor de utilizat, iar costul estimat este de aproximativ trei cenți pentru tratarea unui măr, comparabil cu soluțiile comerciale existente.

În prezent, echipa lucrează la adaptarea formulei pentru producția la scară largă și testează eficiența acesteia pe diferite tipuri de fructe. Este analizată și posibilitatea lansării unei versiuni pentru uz casnic, sub formă de spray sau tablete care pot fi dizolvate în apă.

Produsul mai are nevoie de teste suplimentare și aprobări de reglementare înainte de a ajunge pe piață. Cercetătorii susțin că soluția ar putea reduce riscurile asociate expunerii la pesticide și, în același timp, ar contribui la diminuarea risipei alimentare.