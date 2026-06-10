Pentru multe persoane, curățarea cuptorului cu microunde este una dintre cele mai neplăcute treburi din bucătărie. Totuși, specialiștii în întreținerea locuinței spun că aparatul poate fi igienizat rapid, folosind ingrediente pe care majoritatea le au deja în cămară, potrivit Real Simple.

O curățare regulată previne mirosurile neplăcute, depunerile de grăsime și resturile alimentare care pot afecta funcționarea aparatului.

Cât de des ar trebui curățat cuptorul cu microunde

Experții recomandă o curățare completă a cuptorului cu microunde o dată pe lună, iar exteriorul ar trebui șters ori de câte ori sunt curățate blaturile din bucătărie. Dacă apar pete persistente sau mirosuri neplăcute, frecvența trebuie crescută. Resturile proaspete sunt mult mai ușor de îndepărtat decât cele întărite de căldură.

În cazul modelelor montate deasupra aragazului, care au și sistem de ventilație, filtrul trebuie curățat la fiecare trei până la șase luni. Un filtru încărcat cu grăsime poate reduce eficiența aparatului și poate reprezenta un risc de incendiu.

De ce este important să nu amâni curățarea

Depunerile de grăsime și stropii uscați pot afecta performanța cuptorului și, în anumite situații, pot deveni un pericol. Dacă orificiile de ventilație sunt blocate de grăsime, praf sau resturi alimentare, acestea trebuie curățate înainte de orice altă operațiune.

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Specialiștii recomandă și consultarea manualului de utilizare, deoarece unele componente, precum platoul rotativ, pot fi compatibile cu mașina de spălat vase.

Metoda simplă cu oțet și apă

Una dintre cele mai eficiente metode de curățare presupune folosirea oțetului alb și a apei.

Într-un bol compatibil cu microundele se pun două căni de apă și două linguri de oțet alb. În lipsa oțetului, poate fi folosit suc proaspăt de lămâie. Pentru a evita supraîncălzirea lichidului, este recomandată introducerea în bol a unei linguri mici de lemn sau a unei scobitori.

Bolul se introduce în cuptor și se încălzește timp de trei minute la putere maximă. După oprire, ușa trebuie lăsată închisă încă 15 minute, pentru ca aburul să înmoaie murdăria și grăsimea depuse pe pereții interiori.

După aceea, bolul și platoul rotativ se scot cu atenție. Interiorul se șterge cu o lavetă din microfibră umezită în amestecul de apă și oțet. În cele mai multe cazuri, murdăria se desprinde fără frecare intensă. Platoul se spală separat cu apă caldă și detergent de vase.

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Nu uita de exterior și de filtru

Exteriorul aparatului poate fi curățat cu un detergent universal aplicat pe o lavetă, nu direct pe panoul de comandă. Pentru suprafețele din inox, specialiștii recomandă ștergerea în direcția texturii materialului.

Dacă modelul dispune de filtru de ventilație, acesta poate fi scos și lăsat la înmuiat aproximativ 15 minute în apă foarte fierbinte cu detergent. Pentru depunerile mai dificile de grăsime se poate adăuga un sfert de cană de bicarbonat de sodiu.

Cum păstrezi cuptorul curat mai mult timp

Pentru a reduce murdărirea aparatului, este recomandată folosirea unui capac special pentru cuptorul cu microunde sau a unui prosop de hârtie peste alimentele care pot stropi. De asemenea, trebuie utilizate doar recipiente marcate ca fiind compatibile cu microundele, iar timpii de gătire indicați în instrucțiuni nu ar trebui depășiți. Supraîncălzirea alimentelor este una dintre cele mai frecvente cauze ale murdăririi rapide a aparatului.