O fuziune spectaculoasă între tehnologia modernă și utilajele agricole clasice a avut loc în Germania. Un fermier ingenios din regiunea Bavaria a reușit să transforme un tractor John Deere vechi de peste jumătate de secol într-un e-vehicul complet funcțional și ecologic, potrivit publicației Agrarheute. Utilajul recondiționat rulează acum fără emisii poluante și este alimentat exclusiv cu energia verde produsă de panourile fotovoltaice instalate la fermă, scrie Mediafax.

100 de ore de muncă și o transformare radicală

Fermierul german a dedicat aproximativ 100 de ore de muncă în atelier pentru a schimba complet tractorul vintage. Procesul de conversie a presupus eliminarea definitivă a elementelor specifice motorului termic:

Motorul diesel original;

Rezervorul de combustibil;

Sistemul de evacuare (eșapamentul);

Ambreiajul.

Locul lor a fost luat de un motor electric modern și de un pachet de baterii. Rezultatul este un vehicul silențios, care dezvoltă o putere de 25 kW (echivalentul a aproximativ 34 CP), o performanță tehnică foarte similară cu cea a versiunii originale pe motorină.

Autonomie pentru lucrări ușoare și costurile proiectului

Investiția financiară totală pentru această conversie s-a ridicat la aproximativ 15.000 de euro, sumă care a acoperit achiziția motorului electric și a acumulatorilor.

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În ceea ce privește utilitatea practică, bateria încărcată solar îi oferă tractorului o autonomie de aproximativ două ore. Aceasta este suficientă pentru activitățile zilnice ușoare din jurul gospodăriei și pentru întreținerea pășunilor. Totuși, fermierul recunoaște că pentru muncile grele ale câmpului, cum ar fi aratul, se bazează în continuare pe tractoarele clasice cu motor termic.

Tractorul devine o „baterie pe roți” pentru întreaga casă

Proiectul nu s-a oprit însă în momentul în care tractorul a fost reconfigurat pentru activitatea curentă. Proprietarul are planuri mari pe termen lung și dorește să integreze utilajul în sistemul energetic al întregii locuințe prin tehnologia de stocare inteligentă.

Practic, în perioadele în care tractorul staționează, bateria sa va funcționa ca o unitate de stocare de rezervă pentru casă. Aceasta va alimenta locuința cu energie electrică în momentele în care producția sistemului fotovoltaic este scăzută (cum ar fi noaptea sau în zilele noroase), eficientizând la maximum consumul fermei.