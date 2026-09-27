Moșii de toamnă, cunoscuți și sub numele de Sâmbăta Morților, vor fi sărbătoriți în 2026 pe 7 noiembrie. Ziua este dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice și este marcată în Biserica Ortodoxă Română prin slujbe, rugăciune și milostenie, conform Mediafax.

În calendarul ortodox, Moșii de toamnă sunt prăznuiți, de regulă, în prima sâmbătă din luna noiembrie, înainte de începerea Postului Nașterii Domnului.

În 2026, Sâmbăta Morților va fi pe 7 noiembrie.

Credincioșii merg dimineața la biserică pentru Sfânta Liturghie și slujba Parastasului. Pomelnicele cu numele rudelor și apropiaților trecuți la cele veșnice sunt date preotului pentru a fi pomeniți în cadrul slujbei.

Ce se duce la biserică de Moșii de toamnă

Pentru această zi, credincioșii pregătesc alimente care sunt sfințite la biserică și apoi oferite de pomană.

Printre cele mai întâlnite se numără coliva, colacii, vinul și lumânările. Coliva are un rol central în tradiția ortodoxă și simbolizează credința în Înviere.

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Pachetele de pomană pot conține și fructe de sezon, mai ales produse care amintesc de recolta de toamnă. Merele, perele, strugurii și nucile se regăsesc frecvent printre alimentele oferite.

În funcție de obiceiul familiei și de rânduiala zilei, oamenii pregătesc și mâncare gătită. Printre preparatele întâlnite se află sarmalele, orezul cu legume, diverse feluri de mâncare din legume, friptura sau plăcintele.

Atunci când ziua este de post, preparatele oferite respectă această rânduială.

Ce semnificație au alimentele oferite de pomană

Pomana este asociată cu rugăciunea pentru cei adormiți și cu milostenia față de cei aflați în nevoie.

Pâinea sau colacul și vinul sunt, de asemenea, nelipsite din multe dintre pomenirile făcute la biserică sau la mormânt.

Înainte de Moșii de toamnă, multe familii curăță mormintele rudelor, aprind lumânări și pregătesc cele necesare pentru pomenire.

Tradiții păstrate în unele zone din România

În anumite sate se păstrează și tradiții populare legate de această zi. Unele familii evită muncile grele în gospodărie și activități precum spălatul sau măturatul.

Obiceiurile diferă însă de la o zonă la alta și nu trebuie confundate cu rânduielile liturgice ale Bisericii.

Sâmbăta Morților este, în tradiția creștină, o zi dedicată rugăciunii pentru cei adormiți și faptelor de milostenie. Credincioșii sunt îndemnați să evite certurile și să acorde timp rugăciunii și pomenirii celor care nu mai sunt.