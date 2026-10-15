APIA începe plățile în avans pentru Campania 2026 din 16 octombrie / Ajutoarele pentru secetă, porcine și bovine vor fi achitate până la finalul anului

15 oct. 2026, Articole / Reportaje
APIA începe plățile în avans pentru Campania 2026 din 16 octombrie / Ajutoarele pentru secetă, porcine și bovine vor fi achitate până la finalul anului
Sursa foto: Pexels
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Cuprins
  1. Sprijin pentru fermierii afectați de seceta din 2025
  2. Avansurile ar trebui să asigure capitalul necesar lucrărilor agricole

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va începe, din 16 octombrie, plățile în avans aferente Campaniei 2026, iar ajutoarele de stat cu caracter excepțional pentru fermierii afectați de secetă și pentru crescătorii de animale urmează să fie achitate până la 31 decembrie, potrivit unui comunicat al instituției, citat de Agerpres.

APIA subliniază că plata avansurilor este importantă pentru asigurarea resurselor financiare de care fermierii au nevoie pentru continuarea activităților agricole.

Sprijin pentru fermierii afectați de seceta din 2025

Pe lista priorităților APIA se află și implementarea schemelor de ajutor de stat cu caracter excepțional destinate fermierilor afectați de seceta pedologică din 2025. În același timp, instituția pregătește măsuri de sprijin pentru crescătorii de porcine și bovine, în contextul dificultăților generate de criza din Orientul Mijlociu. „Plățile aferente acestor forme de sprijin urmează să fie efectuate până la 31 decembrie 2026, potrivit calendarului stabilit”, precizează APIA.

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Avansurile ar trebui să asigure capitalul necesar lucrărilor agricole

Prioritățile pentru perioada următoare au fost prezentate de directorul general adjunct al APIA, Constantin Bîrcă, la Conferința Regională Oltenia – Agri4Future România: Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români, la Craiova, pe 8 octombrie. Reprezentantul APIA a prezentat și rezultatele Campaniei 2025, cu accent pe plățile efectuate către fermieri.

Potrivit instituției, personalul APIA este mobilizat pentru efectuarea cât mai rapidă a plăților, astfel încât sumele să ajungă în conturile beneficiarilor și să contribuie la asigurarea capitalului necesar desfășurării activităților agricole.

Conferința a reunit reprezentanți ai autorităților publice, fermieri și parteneri din sectorul agricol. Printre temele discutate s-au numărat competitivitatea agriculturii românești, viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC) pentru perioada 2028-2034, accesul la finanțare, gestionarea riscurilor și adoptarea noilor tehnologii.

Pe agenda discuțiilor s-a aflat și consolidarea parteneriatelor dintre agricultură, mediul de afaceri și instituțiile publice.

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