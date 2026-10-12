Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) demarează pe 16 octombrie campania de plată a avansurilor aferente anului 2026. Încheierea acestei etape este programată pentru 30 noiembrie 2026, iar plățile au ca scop sprijinirea fermierilor în realizarea lucrărilor agricole de toamnă și acoperirea cheltuielilor curente din exploatații, anunță Agerpres.

Cât din subvenție vor primi fermierii în avans

Valoarea avansurilor acordate de APIA variază în funcție de sursa de finanțare a fondurilor europene:

Până la 75% din cuantumul intervențiilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Până la 85% din cuantumul intervențiilor finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Condițiile de acordare și realocările financiare necesare au fost reglementate prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 288/2026, intrat în vigoare la data de 9 octombrie 2026.

Pregătiri pentru autorizarea plăților

Etapele de pregătire ale campaniei au fost stabilite în cadrul unei ședințe de lucru conduse de directorul general al APIA, Melinda Kerekes, alături de conducerile teritoriale și personalul responsabil cu autorizarea și efectuarea plăților.

Reprezentanții instituției au precizat că au fost adoptate măsuri de organizare și coordonare astfel încât un număr cât mai mare de fermieri să poată fi autorizat la plată încă din primele zile de la startul campaniei. Echipele APIA își concentrează resursele pentru ca plățile să se deruleze la termen și fără blocaje tehnice.