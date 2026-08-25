APIA va publica în această săptămână Ghidul solicitantului pentru ajutoarele destinate crescătorilor de porci și bovine / Cererile pot fi depuse din 1 septembrie

25 aug. 2026, Articole / Reportaje
APIA va publica în această săptămână Ghidul solicitantului pentru ajutoarele destinate crescătorilor de porci și bovine / Cererile pot fi depuse din 1 septembrie
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Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va finaliza și publica, în cursul acestei săptămâni, Ghidul solicitantului pentru crescătorii din sectoarele suin și bovin care vor beneficia de schemele de ajutor de stat pentru anul 2026, transmite AGERPRES. Cererile pentru obținerea sprijinului vor putea fi depuse începând cu 1 septembrie.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pregătește cu prioritate implementarea celor două scheme de ajutor de stat, în urma promulgării legilor privind susținerea crescătorilor din sectoarele suin și bovin în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

„În această dimineață, Tanczos Barna, viceprim-ministru și ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a avut o ședință de lucru cu conducerea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și specialiștii din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în urma promulgării legilor privind instituirea schemelor de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele suin și bovin în anul 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu”, se arată într-un comunicat al MADR, transmis marți AGERPRES.

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Potrivit ministerului, au fost stabiliți pașii necesari astfel încât crescătorii să poată depune cererile pentru obținerea ajutorului începând cu 1 septembrie 2026, la centrele județene sau locale ale APIA.

Ce va conține Ghidul solicitantului

APIA va finaliza și publica în această săptămână Ghidul solicitantului, care va include toate informațiile relevante pentru beneficiari, inclusiv procedura de depunere a cererilor și documentele necesare.

Totodată, personalul din centrele județene APIA va oferi sprijin solicitanților pe parcursul procesului de depunere a cererilor.

În paralel, MADR pregătește, conform prevederilor legilor promulgate, hotărârile de Guvern necesare pentru suplimentarea bugetului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, cu sumele aferente celor două scheme de ajutor de stat.

Tanczos Barna: „Sprijinul să ajungă cât mai repede la beneficiari”

„Ne bucurăm că aceste scheme de sprijin, inițiate de Ministerul Agriculturii, au fost promulgate și putem trece imediat la implementarea lor. Sunt două sectoare importante ale agriculturii românești, care se confruntă cu dificultăți generate inclusiv de creșterea costurilor în contextul crizei din Orientul Mijlociu”, a declarat Tanczos Barna, viceprim-ministru și ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Acesta a precizat că au fost stabilite măsurile administrative și tehnice necesare pentru ca primirea cererilor să înceapă la 1 septembrie.

„Astăzi am stabilit măsurile administrative și tehnice necesare pentru ca primirea cererilor să poată începe la 1 septembrie și am cerut colegilor din MADR și APIA ca, în cel mai scurt timp, toate clarificările necesare și etapele pregătitoare să fie finalizate, astfel încât fermierii să fie informați corect și complet, iar sprijinul să ajungă cât mai repede la beneficiari”, a afirmat Tanczos Barna.

11,5 milioane de euro pentru sectorul suin și 54,4 milioane de euro pentru crescătorii de bovine

Valoarea totală a schemei de ajutor de stat destinată crescătorilor din sectorul suin este de 11.540.120 de euro.

Cuantumul sprijinului este de 11,9 euro pentru fiecare loc de cazare pentru porcul gras și de 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare pentru animalele de reproducție, respectiv scroafe și scrofițe.

În cazul crescătorilor din sectorul bovin, valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 54,4 milioane de euro.

Cuantumul ajutorului este de 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină.

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