Cea mai mare parte a risipei alimentare se produce la nivelul consumatorilor, unde cantitatea aruncată ajunge la aproximativ 69-70 de kilograme/an, a declarat dr. Nicoleta Clep, reprezentantă a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), la dezbaterea G4Media „Antirisipă, soluții pentru economisire”.

Dr. Nicoleta Clep a subliniat că informarea consumatorilor și educația privind risipa alimentară ar trebui să fie prioritare, inclusiv prin campanii derulate în școli.

„Conștientizarea consumatorului este foarte importantă”, a afirmat reprezentanta ANSVSA, care a atras atenția și asupra necesității de a face mai cunoscute prevederile legislative în domeniu.

Potrivit acesteia, cadrul legislativ include Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 955/2024, care aduce clarificări pentru aplicarea legii.

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Nicoleta Clep a propus ca informațiile despre risipa alimentară și obligațiile prevăzute de legislație să fie incluse în campanii de conștientizare adresate elevilor.

„De multe ori, copiii chiar sunt un factor care decide ce cumpărături se fac în casă, cum se aleg alimentele. Așa că poate chiar ar trebui prioritizați în acest demers educativ”, a explicat aceasta.

Reprezentanta ANSVSA a amintit și de implicarea instituției în campanii de informare privind siguranța alimentelor, desfășurate în școlile din București, experiență care ar putea fi valorificată și în inițiativele de combatere a risipei alimentare.

Educația consumatorilor poate contribui la schimbarea comportamentelor de cumpărare și de gestionare a alimentelor în gospodării, de la planificarea cumpărăturilor până la depozitarea corectă și folosirea produselor înainte de expirare.

Urmărește întreaga dezbatere G4Media „Antirisipă, soluții pentru economisire” în materialul video de mai jos.