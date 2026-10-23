Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Asociația Națională a Departamentelor de Agricultură ale Statelor din SUA (NASDA) vor să consolideze cooperarea sanitar-veterinară și să extindă comerțul bilateral agroalimentar.

O întâlnire oficială de lucru a avut loc la București. La discuții au participat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, specialiști ai instituției și o delegație americană condusă de Ted McKinney, directorul executiv al NASDA. Din delegația americană au făcut parte și reprezentanți importanți ai agriculturii din șase state americane, potrivit ANSVSA.

Discuții despre laboratoare, boli animale și schimburi comerciale

Dialogul s-a concentrat pe mai multe teme considerate esențiale pentru relația bilaterală. ANSVSA și-a prezentat structura instituțională și capacitatea analitică a rețelei naționale de laboratoare. Cele două părți au discutat și despre actualele provocări sanitar-veterinare, atât la nivel regional, cât și global.

Un subiect important a fost gestionarea Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) și a Variolei Ovinelor și Caprinelor. Reprezentanții celor două instituții au analizat Planul de Acțiune aplicat de România pentru controlul acestor boli.

O altă temă a fost identificarea unor noi forme de cooperare sanitar-veterinară. Cele două părți vor și diversificarea colaborărilor deja existente. Scopul declarat este crearea unui cadru mai sigur, stabil și predictibil pentru schimburile comerciale agroalimentare dintre România și Statele Unite. ANSVSA susține că aprofundarea cooperării poate sprijini atât fermierii, cât și industria de profil din ambele țări.

Relațiile bilaterale ar urma să fie aprofundate

Instituția română consideră întâlnirea de la București un pas important în dezvoltarea relațiilor bilaterale. Discuțiile nu s-au limitat la aspectele comerciale. Ele au inclus și teme privind prevenirea bolilor animale, capacitatea de răspuns și standardele necesare pentru circulația sigură a produselor agroalimentare.

Potrivit ANSVSA, consolidarea acestui dialog ar putea contribui la deschiderea unor noi oportunități pentru fermieri și companii din ambele țări.