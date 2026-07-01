Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat o amplă campanie de verificare la nivel național în perioada 23 – 25 iunie 2026. Controalele au vizat operatorii economici care comercializează produse de origine animală, în special pe cei care vând produse specifice unor zone geografice recunoscute pentru tradiția lor, relatează Agerpres.
În urma neregulilor grave descoperite, inspectorii au aplicat 263 de amenzi contravenționale în valoare totală de peste un milion de lei.
Pe lângă amenzile record, comisarii ANPC au luat măsuri drastice pentru protejarea sănătății consumatorilor:
155 de avertismente au fost aplicate comercianților.
Oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, mărfuri în valoare de peste 118.000 de lei fiind retrase definitiv de la raft.
Oprirea temporară de la vânzare pentru produse în valoare de 61.000 de lei.
Suspendarea activității (oprirea prestării serviciilor) până la remedierea deficiențelor pentru doi operatori economici.
Echipele de control au constatat multiple abateri de la legislația în vigoare, printre cele mai frecvente numărându-se:
Inducerea în eroare a clienților: Folosirea unor mențiuni false privind zona geografică de proveniență a produselor, dar și utilizarea de denumiri la raft care nu coincideau cu cele din actele de proveniență.
Nerespectarea temperaturilor de păstrare: Produse lactate, ouă și produse din carne erau depozitate la temperaturi diferite de cele recomandate de producători.
Lipsa elementelor de identificare: Comercializarea de mărfuri fără etichete de caracterizare, ambalaje neetanșe (neconforme) și lipsa informațiilor obligatorii, cum ar fi originea, specia, cantitatea netă sau data-limită de consum.
Publicitate înșelătoare: Mențiuni menite să creeze așteptări nejustificate cumpărătorilor cu privire la modul de procesare sau la calitatea superioară a produselor.
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