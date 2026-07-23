Un rechin de Groenlanda, specie considerată cea mai longevivă vertebrată cunoscută, a fost găsit eșuat pentru prima dată pe coasta Irlandei. Exemplarul, descoperit în aprilie 2026 în comitatul Sligo, avea aproximativ trei metri lungime și, potrivit estimărilor cercetătorilor, depășea vârsta de 150 de ani. Chiar și așa, biologii spun că animalul abia ajunsese la maturitatea reproductivă, conform BBC.

Rechinul de Groenlanda poate trăi în jur de 400 de ani, iar unele estimări ridică speranța de viață chiar la 500 de ani. Asta înseamnă că unele exemplare aflate astăzi în oceane s-au născut în perioada lui William Shakespeare.

Descoperirea a stârnit emoție în rândul cercetătorilor, care spun că au avut o ocazie rară de a studia o specie despre care se cunosc încă foarte puține lucruri. Animalul a fost transportat într-un laborator veterinar, unde o echipă formată din specialiști ai mai multor instituții i-a efectuat necropsia. Organele au fost cântărite și analizate, iar probe din diferite țesuturi au fost prelevate pentru cercetări ulterioare.

Un prădător uriaș despre care se știe surprinzător de puțin

Rechinul de Groenlanda trăiește în apele reci ale Atlanticului de Nord și ale Oceanului Arctic, în apropierea Groenlandei, Canadei și Islandei. Deși poate ajunge la cinci metri lungime, este un înotător lent și se hrănește în principal cu cadavre de animale marine. Totuși, cercetătorii au observat că poate captura și pradă vie, inclusiv foci, folosind un mecanism puternic de aspirație.

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Biologii spun că încă nu se cunosc locurile unde această specie se reproduce și nici câți pui aduce pe lume o femelă. Din acest motiv, nici dimensiunea populației globale nu poate fi estimată cu precizie, ceea ce îngreunează măsurile de conservare.

Ochi care rezistă secole întregi

Una dintre cele mai surprinzătoare descoperiri recente privește vederea acestor rechini. Mult timp s-a crezut că sunt aproape orbi, din cauza paraziților care se atașează de ochi. Însă un studiu publicat în 2026 arată că retina și structurile responsabile de vedere rămân funcționale chiar și la exemplare de peste un secol. Cercetătorii compară sistemul lor vizual cu o cameră adaptată pentru lumină foarte slabă și cred că mecanismele biologice care îl protejează ar putea oferi indicii importante despre îmbătrânire.

O inimă care continuă să funcționeze după secole

În timpul necropsiei, cercetătorii au descoperit că inima rechinului cântărea aproximativ 34 de kilograme și, deși prezenta cicatrici specifice îmbătrânirii, funcționa normal. Studii recente sugerează că această specie dezvoltă mecanisme care o protejează de efectele degradării asociate vârstei, inclusiv la nivel cardiac, ceea ce ar putea contribui la longevitatea sa excepțională.

Analizele continuă, iar oamenii de știință speră că probele recoltate vor ajuta la stabilirea cu exactitate a vârstei rechinului și, eventual, la identificarea cauzei morții. Până acum, exemplarul nu prezenta urme de răni provocate de plase de pescuit sau alte traumatisme evidente.