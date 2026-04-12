O amplă meta-analiză publicată de Cochrane, care a inclus 22 de studii și aproape 2.000 de participanți adulți, arată că postul intermitent nu este mai eficient decât metodele tradiționale de slăbit, transmite MEDIAFAX.

Practica, popularizată intens în ultimii ani pe rețelele sociale pentru presupusele beneficii metabolice, produce doar scăderi moderate în greutate și nu depășește rezultatele obținute prin dietă echilibrată sau schimbări ale stilului de viață, potrivit analizei citate de publicația El Español.

Studiile analizate au urmărit participanți din America de Nord, Europa, China, Australia și America de Sud, pe o perioadă de până la 12 luni. Au fost evaluate mai multe forme de post intermitent, inclusiv alimentația în ferestre de timp limitate, postul în zile alternate și postul periodic.

Autorii, printre care cercetătoarea Eva Madrid, au comparat aceste regimuri cu recomandările dietetice standard sau cu lipsa intervenției. Concluzia principală: nu există diferențe semnificative între postul intermitent și consilierea nutrițională obișnuită în ceea ce privește pierderea în greutate.

„Postul intermitent ar putea fi o opțiune rezonabilă pentru unele persoane, dar dovezile actuale nu justifică entuziasmul pe care îl vedem pe rețelele sociale”, a declarat Luis Garegnani, unul dintre autorii revizuirii.

Cercetătorii atrag atenția că datele disponibile sunt încă limitate, mai ales în ceea ce privește efectele pe termen lung. În plus, majoritatea studiilor au inclus participanți din țări cu venituri ridicate și populații predominant albe, ceea ce limitează aplicabilitatea rezultatelor la nivel global.

În aceste condiții, specialiștii consideră că postul intermitent nu poate fi, deocamdată, recomandat ca strategie clinică standard pentru tratamentul obezității.

Datele Organizația Mondială a Sănătății arată că obezitatea rămâne o problemă majoră de sănătate publică. În 2022, aproximativ 2,5 miliarde de adulți din țările cu venituri ridicate erau supraponderali, dintre care 890 de milioane sufereau de obezitate.

Într-o reacție pentru Science Media Centre, cercetătoarea Ana Belén Crujeiras subliniază că, deși analiza este riguroasă, multe dintre studiile incluse au limitări metodologice și perioade scurte de urmărire.

Ea explică faptul că postul intermitent poate induce cetoză nutrițională, asociată cu efecte antioxidante și antiinflamatorii, precum și cu o stare generală de bine. Totuși, tratamentul obezității trebuie adaptat fiecărui pacient.

„Este dificil să facem o recomandare generală. Medicii trebuie să adopte o abordare individualizată”, afirmă Eva Madrid.

Concluzia cercetătorilor este că eficiența oricărei strategii de slăbire depinde de profilul fiecărei persoane, de stilul de viață și de respectarea pe termen lung a intervenției.