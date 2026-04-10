„Efectul Ozempic” și tulburările de alimentație/ Dorința de slăbire ușoară fără o motivație medicală poate activa anorexia și bulimia

10 apr. 2026, Nutriție
Sursa foto: Pexels
Cuprins
  1. O capcană pentru persoanele cu vulnerabilități
  2. Eroarea tratării bulimiei cu injecții de slăbit
  3. Presiunea estetică este complet nesănătoasă
  4. Dincolo de „soluțiile magice”, viața echilibrată rămâne alternativa

Pe covorul roșu al marilor evenimente, vedetele cu siluete extreme au redevenit standardul, alimentând îngrijorarea specialiștilor în sănătate mintală. Utilizarea medicamentelor precum Wegovy, Ozempic sau Mounjaro exclusiv în scopuri estetice, fără o necesitate medicală reală (precum diabetul sau obezitatea morbidă), trage un semnal de alarmă: riscăm să validăm un model de frumusețe ireal și periculos, scrie La Vanguardia.

O capcană pentru persoanele cu vulnerabilități

Specialiștii avertizează că aceste medicamente pot acționa ca un declanșator pentru tulburările de conduită alimentară (TCA).

  • Activarea tulburărilor: Persoanele care nu aveau probleme grave pot dezvolta obsesii noi, în timp ce pacienții aflați în recuperare pot recidiva din cauza tentației de a controla greutatea prin „scurtături” farmacologice.

  • Accesibilitatea „la negru”: Deși în general eliberarea acestor medicamente este strict controlată, multe persoane le obțin prin intermediul rudelor care au rețetă sau prin canale „nereglementate”. S-au raportat cazuri de tineri care folosesc pe ascuns dozele prescrise părinților lor.

Eroarea tratării bulimiei cu injecții de slăbit

O problemă majoră semnalată de psihiatrii specializați este prescrierea acestor medicamente pentru pacienții cu bulimie sau tulburare de mâncat compulsiv fără o evaluare psihologică prealabilă.

  • Falsul control: Medicamentul elimină senzația de foame, permițând pacientului să evite episoadele de mâncat compulsiv. Însă, deoarece boala are un fundament emoțional legat de controlul impulsurilor, pacientul ajunge la o restricție alimentară severă.

  • Efectul bumerang: Odată ce tratamentul este întrerupt (adesea din cauza costului ridicat), problemele emoționale revin cu o intensitate dublă, iar greutatea pierdută este recuperată rapid, generând o frustrare periculoasă.

„Pot să-mi modific corpul cum vreau” e un mesaj toxic

Această mentalitate, facilitată de noile medicamente, este considerată de experți drept una dintre cele mai mari amenințări la adresa tinerilor.

„Se promovează ideea că poți avea orice corp îți dorești, oricând vrei. Acest lucru anulează munca de acceptare corporală și crește autocritica severă în rândul adolescentelor”, explică un psihiatru din Madrid.

Presiunea estetică este complet nesănătoasă

Președinta Asociației Spaniole de Anorexie și Bulimie, Sara Bujalance este îngrijorată: „Suntem dispuși să ne pierdem sănătatea de dragul esteticii?”.

  • Importanța acordată imaginii corporale a devenit ostilă. Discrepanța dintre „corpul aspirațional” (cel văzut la influenceri, la vedete) și realitate generează o insatisfacție cronică.

  • Figurile publice și influencerii sunt îndemnați să fie conștienți de impactul lor, într-o lume în care două kilograme în plus pot declanșa un val de ură pe rețelele sociale.

Dincolo de „soluțiile magice”, viața echilibrată rămâne alternativa

Știința a demonstrat repetat că sănătatea nu se obține prin injecții ocazionale pentru a „intra într-o rochie” la un eveniment. Recomandările experților rămân cele dintotdeauna:

  1. Obiceiuri corecte în viața de toate zilele: Alimentație echilibrată, somn de calitate și gestionarea stresului.

  2. Acceptarea estetică personală: Dacă stilul de viață sănătos nu schimbă radical forma corpului, soluția este lucrul cu sine și acceptarea, nu recurgerea la practici riscante.

  3. Supraveghere strictă în cazul consumului de medicamente: Dacă aceste medicamente sunt absolut necesare (în cazuri de obezitate patologică), administrarea lor trebuie să fie monitorizată săptămânal de o echipă mixtă (endocrinolog și psihiatru), nu printr-o vizită medicală „o dată la trei luni”.

