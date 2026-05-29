Deși depășim state precum Germania sau Spania la consumul per capita, industria românească de profil suferă: fabricile locale își reduc treptat capacitatea deoarece zootehnia nu mai asigură suficientă materie primă, iar prețul laptelui crud a colapsat pe piața liberă, scrie NewsEdge.

Românii au rămas extrem de atașați de consumul de lapte, un aliment de bază care domină dieta zilnică. În ciuda trecerii timpului și a schimbării ambalajelor, de la vechile sticle returnabile din perioada comunistă la ambalajele moderne, apetența pentru acest produs a rămas neschimbată. Peste 30% din consumul mediu net zilnic al unui român este reprezentat de lapte și derivate din lactate, cea mai mare pondere din totalul categoriilor alimentare. România depășește la acest capitol țări cu tradiție precum Germania, Austria, Polonia sau Spania.

Cu toate acestea, sectorul lactatelor ascunde un paradox uriaș: o mare parte din ceea ce punem pe masă provine de fapt de peste granițe.

Dependența de importuri/ 60% din produse vin din afara țării

Deși România are o tradiție istorică în creșterea bovinelor, ovinelor și caprinelor, producția internă nu reușește să acopere cererea de pe piață.

„Circa 60% din tot ce consumăm produse lactate în România provine din import, sub diferite forme: lapte crud, lapte praf, produse semifinite şi produse finite. Primul şi cel mai important pas este prioritizarea zootehniei pentru a oferi materie primă fabricilor din România. Încă avem capacitate în aceste fabrici, dar ea se reduce treptat din cauza că materia primă se află în alte ţări. Este nevoie să creştem producţia fermelor existente şi să adăugăm ferme noi”, avertizează Adrian Cocan, cofondator și director general al Lăptăriei cu Caimac.

În paralel, un sondaj realizat în mediul urban de NewsEdge arată că un consumator de la oraș achiziționează, în medie, între 1 și 1,5 litri de lapte pe săptămână, manifestând o preferință teoretică pentru brandurile românești. Cu toate acestea, realitatea din fabrici este dictată de lipsa de materie primă autohtonă.

Radiografia consumului/ Cum, când și de ce bem lapte?

Un studiu național realizat de BMC Strategic Innovations arată clar cum s-a integrat laptele în rutina modernă a gospodăriilor:

82% dintre români consumă lapte în mod regulat, acesta fiind un produs nelipsit din frigider.

Laptele este prin excelență vedeta micului dejun. Aproximativ 67% dintre consumatori îl beau dimineața, în familie, fie ca atare, fie ca gustare pe parcursul zilei.

Laptele proaspăt este lider absolut (82% din opțiuni în ultimul an), urmat de laptele UHT (ales de 59% dintre cumpărători). Formatul preferat este cel de 1 litru, achiziționat în principal din supermarketuri.

Principalele asocieri culinare

Conform datelor statistice, în 62% dintre cazuri laptele este consumat ca băutură. Jumătate dintre români îl preferă simplu, în timp ce restul îl combină cu cafea, cacao sau ciocolată caldă. De asemenea, 71% dintre consumatori îl asociază cu mâncarea: biscuiți, sandvișuri, pâine prăjită și, desigur, cereale (opțiune favorită pentru o treime dintre respondenți).

Argumentul nutrițional: „Un aliment greu de egalat”

Dincolo de componenta emoțională și socială, asocierea cu energia, relaxarea, sațietatea și timpul petrecut în familie, laptele este recunoscut ca un pilon al sănătății. Medicul nutriționist Mihaela Bilic subliniază valoarea biologică unică a acestui aliment:

„Laptele și produsele lactate conțin un ansamblu de compuși naturali (minerale, aminoacizi esențiali, bacterii lactice, fosfolipide), a căror valoare biologică și eficiență nu poate fi egalată de niciun alt aliment. Prin aportul de calciu, fosfor și proteine, laptele e alimentul ideal pentru o creștere osoasă optimă, fiind produsul de referință în prevenția nutrițională a osteoporozei.”

Pe lângă calciu și fosfor, laptele reprezintă o sursă esențială de proteine și vitamine (A, D, B2, B12, K), vitale pentru sistemul imunitar și buna funcționare a organismului.

Consumul e mare, dar prețul la producător a scăzut

Deși cererea pe piață este uriașă, fermierii români se confruntă cu o criză severă de profitabilitate. Scăderea dramatică a prețului laptelui crud la nivel european a lovit puternic și piața din România.

În prezent, pe piața liberă, unele tranzacții au ajuns să se facă la cotații de doar 80-85 de bani pe litru. Această discrepanță majoră arată că un consum ridicat în rândul populației nu garantează supraviețuirea producătorilor autohtoni, sectorul având nevoie urgentă de politici de susținere pentru a diminua dependența de rețelele de import.