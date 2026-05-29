Mulți oameni care încep o dietă low-carb sau keto speră că vor scăpa rapid de pofta de zahăr. În practică, lucrurile nu sunt atât de simple. Primele săptămâni pot veni cu oboseală, iritabilitate și dorințe intense pentru dulciuri sau produse bogate în carbohidrați. Potrivit mai multor specialiști în nutriție citați de publicația SHEfinds, aceste pofte apar deoarece organismul este obișnuit să folosească glucoza drept principală sursă de energie. Atunci când aportul de carbohidrați scade brusc, corpul încearcă să se adapteze unui nou mod de funcționare.

Experții spun că multe persoane confundă această perioadă de adaptare cu ideea că dieta „nu funcționează”. În realitate, organismul încearcă să învețe să folosească mai eficient grăsimile drept combustibil.

Ce se întâmplă în organism atunci când reduci carbohidrații

Specialiștii explică faptul că un consum ridicat de zahăr și carbohidrați rafinați poate crea fluctuații rapide ale glicemiei. Aceste variații sunt urmate adesea de noi senzații de foame și pofte alimentare.

În timpul unei diete low-carb, organismul încearcă să reducă această dependență de glucoză. Unele persoane intră treptat într-o stare metabolică numită cetoză, în care corpul începe să folosească mai intens grăsimile pentru producerea energiei. Problema este că tranziția nu este întotdeauna confortabilă. Mulți oameni descriu simptome precum oboseală, iritabilitate, dureri de cap, senzație permanentă de foame sau poftă puternică de dulce. Uneori, organismul pare să negocieze agresiv pentru „încă o prăjitură”. Iar creierul poate deveni surprinzător de convingător în astfel de momente.

Specialiștii avertizează asupra unei greșeli frecvente

Nutriționiștii spun că una dintre cele mai comune greșeli este reducerea prea drastică a carbohidraților de la început. Unele persoane elimină aproape complet carbohidrații în doar câteva zile, iar organismul reacționează prin pofte alimentare și senzație de epuizare.

Experții recomandă ca mesele să conțină suficiente proteine, fibre și grăsimi sănătoase pentru a menține glicemia mai stabilă și pentru a reduce senzația de foame.

Hidratarea joacă și ea un rol important. Uneori, senzația de foame poate ascunde de fapt deshidratarea. De asemenea, lipsa somnului și stresul pot accentua dorința pentru alimente bogate în zahăr.

Dietele restrictive nu funcționează pentru toată lumea

Unele studii citate de specialiști arată că dietele low-carb pot reduce în timp pofta pentru dulciuri. Alte cercetări sugerează însă că restricțiile foarte severe pot crește obsesia pentru anumite alimente.

Specialiștii recomandă o abordare mai echilibrată și avertizează că eliminarea completă a zahărului sau carbohidraților nu este întotdeauna soluția potrivită pentru fiecare persoană. În plus, nu toți carbohidrații sunt considerați problematici. Cerealele integrale, ovăzul, legumele și fructele conțin fibre și nutrienți importanți pentru organism. Experții spun că scopul nu ar trebui să fie „războiul total” cu carbohidrații, ci reducerea excesului de zahăr și a produselor ultraprocesate care favorizează fluctuațiile glicemiei și poftele alimentare constante.