Implantul dentar este adesea percepută ca o soluție estetică pentru înlocuirea unui dinte lipsă, însă rolul său este mult mai important: este o necesitate funcțională care influențează sănătatea întregii cavități orale și chiar starea generală a organismului.

Atunci când un dinte este pierdut, consecințele nu se limitează la aspectul zâmbetului. În lipsa rădăcinii dentare, osul maxilar începe să se resoarbă treptat, deoarece nu mai este stimulat în timpul masticației. În timp, acest proces poate modifica forma feței și poate afecta stabilitatea celorlalți dinți. Implantul dentar are rolul de a înlocui rădăcina naturală, prevenind, astfel, toate aceste neajunsuri.

Implantul redă capacitatea normală de masticație

“Din punct de vedere funcțional, implantul redă capacitatea normală de masticație. Persoanele care au dinți lipsă evită, adesea, anumite alimente, ceea ce poate duce la probleme digestive și la o alimentație dezechilibrată. Un implant bine integrat permite consumul alimentelor fără disconfort și oferă stabilitate comparabilă cu cea a unui dinte natural”, a declarat, într-un interviu acordat G4Food, dr. Cicerone Rădulescu, medic specialist chirurgie oro-maxilo-facială și chirugie plastică

Ce ai voie să mănânci după un implant dentar

G4Food: Ce alimente sunt recomandate în primele 24–72 de ore?

Dr. Cicerone Rădulescu: În primele zile după implant este bine să mâncați mai mult alimente moi, care nu necesită mestecat puternic. De exemplu, piureuri, supe cremă, paste bine fierte, ouă, pește moale sau smoothie-uri. În primele 12–24 de or evităm lactatele.

G4Food: Cât timp trebuie să evit alimentele tari sau crocante?

Dr. Cicerone Rădulescu: Alimentele tari sau crocante, cum sunt covrigii, chipsurile sau nucile, ar fi bine să fie evitate aproximativ una-două săptămâni, până când zona începe să se vindece mai bine.

G4Food:Pot consuma lactate după implant?

Dr. Cicerone Rădulescu: Lactatele nu sunt recomandate imediat după intervenție, în primele 12–24 de ore. După aceea pot fi consumate treptat, dacă totul este în regulă.

G4Food: Sunt permise alimentele fierbinți sau băuturile calde?

Dr. Cicerone Rădulescu: Nu recomand mâncarea sau băuturile foarte fierbinți, imediat după implant. În primele două zile este mai bine să fie consumate alimente călduțe sau reci.

Într-o săptămână poate fi reluată alimentația normală

G4Food: Când pot reveni la alimentația normală?

Dr. Cicerone Rădulescu: De obicei, pacienții revin la alimentația normală după aproximativ o săptămână, însă depinde mult și de cum se vindecă fiecare persoană.

G4Food: Există alimente care pot afecta integrarea implantului?

Dr. Cicerone Rădulescu: Da. Alimentele foarte dure, crocante sau lipicioase pot irita zona și pot crea presiune pe implant în perioada de vindecare.

G4Food: Pot mesteca pe partea unde s-a făcut implantul?

Dr. Cicerone Rădulescu: În primele zile este indicat să evitați mestecatul pe partea unde s-a făcut implantul, pentru a nu deranja zona operată.

Fără semințe, nuci și chipsuri, vreme de 14 zile

G4Food: Cât timp trebuie să evit semințele, nucile sau chipsurile?

Dr. Cicerone Rădulescu: Semințele, nucile, popcornul sau chipsurile ar trebui evitate cel puțin două săptămâni, deoarece bucățile mici pot intra în zona intervenției și pot crea disconfort.

G4Food: Este OK să beau cafea? Dar alcool?

Dr. Cicerone Rădulescu: Cafeaua poate fi consumată după primele 24–48 de ore, dar nu foarte fierbinte. Alcoolul este bine să fie evitat câteva zile, mai ales dacă pacientul ia antibiotice sau antiinflamatoare.

Evită să bei cu paiul, în primele zile după implant

G4Food: Pot folosi paiul pentru băuturi?

Dr. Cicerone Rădulescu: Nu este recomandat să folosiți paiul pentru a bea, mai ales în primele zile după implant, pentru că presiunea creată poate afecta vindecarea zonei.

Ce semne pot indica o infecție sau o problemă a implantului

G4Food: Ce simptome sunt normale după implant?

Dr. Cicerone Rădulescu: După implant este normal să existe puțină durere, umflătură sau sensibilitate în primele zile. Uneori pot apărea și mici vânătăi.

G4Food: Ce semne ar indica o infecție sau o problemă?

Dr. Cicerone Rădulescu: Dacă apar dureri foarte mari, umflături care cresc, secreții, febră sau mobilitatea implantului, atunci pacientul trebuie să vină la control cât mai repede

G4Food: Cât durează vindecarea completă?

Dr. Cicerone Rădulescu: Vindecarea gingiei durează, în general, câteva săptămâni, însă integrarea completă a implantului în os poate dura câteva luni.

G4Food: Cum trebuie curățată zona implantului?

Dr. Cicerone Rădulescu: Zona trebuie curățată cu grijă, conform indicațiilor medicului. Periajul trebuie făcut delicat, iar în multe cazuri recomandăm și apă de gură antiseptică.

Fumatul, viciul care îți poate afecta implantul

G4Food: Fumatul afectează implantul?

Dr. Cicerone Rădulescu: Da, fumatul afectează foarte mult vindecarea după implant și crește riscul ca implantul să nu se integreze corect. De aceea, recomandăm evitarea lui, cât mai mult posibil, în special în perioada de vindecare.