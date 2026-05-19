În ultimii ani, tot mai mulți părinți se confruntă cu aceeași întrebare dificilă: cum gestionăm greutatea copilului într-o lume în care mâncarea este peste tot, iar tentațiile sunt constante? Și, mai ales, ce înseamnă „slăbit” la un copil fără să afectăm creșterea, relația cu mâncarea sau echilibrul emoțional?

Încă dinainte să devenim părinți avem o relație formată cu mâncarea. Este firesc, copiii vin atunci când suntem deja adulți. Tot mai multe femei țin diete înainte de a deveni mame, iar atunci când au un copil cu tendință de acumulare rapidă de kilograme, prima reacție este să aplice ceea ce cunosc deja din propria experiență de slăbit. Doar că lucrurile nu sunt similare.

Primul lucru esențial de înțeles este că un copil nu este un adult în miniatură. Metabolismul, hormonii, nevoile de creștere și dezvoltare sunt complet diferite. Din acest motiv, regulile clasice de slăbire de la adulți nu doar că nu se aplică, ci pot deveni chiar periculoase. În plus, lucrăm cu un organism care are nevoi calorice net superioare față de cele ale unui adult.

Dietele drastice pot face mai mult rău decât bine

Dietele hiperproteice sunt frecvent discutate în rândul adulților care vor să slăbească rapid. La copii însă, ele nu sunt recomandate ca strategie de bază, pentru că pot afecta echilibrul nutrițional necesar creșterii.

Un copil are nevoie de un aport variat de nutrienți, nu de restricții extreme concentrate pe un singur macronutrient. Nu poate mânca ouă fierte și carne cu carne ca mese principale.

La fel de important este și subiectul eliminării totale a zahărului sau a carbohidraților. Deși reducerea consumului de zahăr adăugat este benefică, eliminarea completă a carbohidraților poate avea efecte inverse. La copii, interdicțiile stricte pot duce la o relație tensionată cu mâncarea, frustrări și chiar episoade de consum excesiv mai târziu, atunci când controlul dispare.

Carbohidrații nu trebuie eliminați

Potrivit specialistului, diferența trebuie făcută între carbohidrații ultraprocesați și mesele echilibrate.

Una este să renunți la carbohidrații răi, cum ar fi cartofii prăjiți, și alta e să dai copilului o bucată de pește cu un piure și o salată, spune Tania Fântână.

Carbohidrații reprezintă principala sursă de energie pentru creier și activitatea fizică. Problema nu este existența lor în alimentație, ci calitatea lor. Variantele potrivite pentru copii includ orezul, cartofii, pastele simple, pâinea integrală, ovăzul sau fructele.

Noi ne dorim un copil energic, care să poată face mișcare fără să se simtă leșinat și să ceară imediat dulce. Ne dorim un slăbit sănătos, nu slăbit rapid, nu atmosferă tensionată, cu plânsete, rugăminți și negocieri pentru un colț de pâine sau de chec, mai explică specialistul.

Mâncarea are și un rol social

Un alt aspect ignorat frecvent este componenta socială a alimentației. Un adult poate evita anumite evenimente sau mese festive dacă este într-un proces de slăbire. Un copil însă participă la aniversări, ieșiri cu colegii și mese în familie, unde mâncarea este parte din interacțiunea socială.

Un copil cu kilograme în plus nu este un copil pedepsit. Dacă cineva de lângă el se bucură de o felie de tort, își dorește ca și el să facă același lucru și este normal, subliniază Tania Fântână.

În astfel de situații, abordarea sănătoasă este echilibrul, nu interdicția. O masă festivă nu definește întreaga alimentație a copilului. Mai eficientă este reglarea alimentației pe parcursul zilei sau al săptămânii.

Schimbările trebuie explicate și susținute în familie

Nutriționistul atrage atenția că orice schimbare alimentară trebuie explicată copilului, fără presiune și fără accent excesiv pe aspectul fizic.

Nu le vorbiți excesiv despre slăbit și aspectul corpului lor. Nu faceți glume inutile pe acest subiect. Nu o să îi motivați, dimpotrivă.

Specialistul recomandă mai mult gătit în casă, reducerea gustărilor ultraprocesate și analizarea atentă a obiceiurilor zilnice.

Puneți pe o hârtie cam ce mănâncă ei zi de zi și vedeți câtă mâncare sau sucuri se adună. De multe ori nu problemele hormonale sunt de vină, ci mediul care le oferă non-stop gustări și mâncare, explică aceasta.

Obiectivul nu este slăbitul rapid

Scopul real, în cazul copiilor, nu ar trebui să fie slăbitul accelerat, ci reglarea treptată a obiceiurilor alimentare și susținerea unei creșteri sănătoase. În multe situații, simpla menținere a greutății, în timp ce copilul crește în înălțime, poate corecta dezechilibrele.

Cel mai important obiectiv nu este un număr pe cântar, ci construirea unei relații sănătoase cu mâncarea.