Producătorul Negro 2000 SRL a iniţiat retragerea voluntară de la comercializare a unui lot din produsul „Gustări Pescăreşti – Salată de icre cu hering şi ceapă”, după detectarea bacteriei Listeria monocytogenes, a anunţat vineri Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), transmite Agerpres.

Produsul vizat este „Gustări Pescăreşti – Salată de icre cu hering şi ceapă” 70 grame, lotul 1363PB, cu data expirării 25 iunie 2026.

ANSVSA recomandă consumatorilor care au achiziţionat produsul să nu îl consume şi să îl returneze în orice magazin Profi. Contravaloarea produsului va fi restituită integral, pe baza bonului fiscal.

Potrivit informaţiilor transmise de autorităţi, lotul respectiv a fost comercializat în magazine Profi din judeţele Prahova, Giurgiu, Teleorman, Călăraşi, Dâmboviţa, Buzău, Argeş, Ialomiţa şi Brăila.

Listeria monocytogenes este o bacterie care poate provoca listerioză, o infecţie alimentară ce poate avea consecinţe grave în special pentru persoanele vârstnice, femeile însărcinate, copiii mici şi persoanele cu sistem imunitar slăbit.

- articolul continuă mai jos -

Autorităţile recomandă persoanelor care deţin produsul din lotul menţionat să nu îl consume şi să îl returneze la punctul de vânzare.