Afacerile cu restaurante, în declin la Cluj / ”Se simte scăderea consumului” / „Cu utilități, plătim lunar 100.000 de lei. Ca să produci, trebuie să vinzi. Trebuie să ai clienți”

04 sept.
Industria HoReCa traversează o criză profundă, înregistrând o pierdere de 25.000 de angajați la nivel național, față de anul 2024, pe fondul scăderii puterii de cumpărare a clienților și al poverii fiscale tot mai greu de susținut. Citește continuarea pe G4Media.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți