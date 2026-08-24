SONDAJ G4Food | Unde se mănâncă cea mai bună merdenea din România?

24 aug. 2026, FoodLife
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SONDAJ G4Food | Unde se mănâncă cea mai bună merdenea din România?
Merdenele expuse la vanzare in rafturile Patiseriei Amzei din Bucuresti, vineri, 21 august 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
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Merdeneaua nu e doar o patiserie. Pentru mulți dintre noi, vine la pachet cu amintiri: dimineți înainte de școală, pauze de liceu, ani de studenție, drumuri cu trenul sau opriri rapide la patiseria preferată.

Dar unde se mănâncă, de fapt, cea mai bună merdenea? Și ce loc ocupă ea în amintirile voastre?

Votează în sondajul G4Food și spune-ne care este merdeneaua ta preferată.

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