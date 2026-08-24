Merdeneaua nu e doar o patiserie. Pentru mulți dintre noi, vine la pachet cu amintiri: dimineți înainte de școală, pauze de liceu, ani de studenție, drumuri cu trenul sau opriri rapide la patiseria preferată.

Dar unde se mănâncă, de fapt, cea mai bună merdenea? Și ce loc ocupă ea în amintirile voastre?

Votează în sondajul G4Food și spune-ne care este merdeneaua ta preferată.