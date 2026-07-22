ANSVSA a dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei după peste 9.200 de controale în industria alimentară

22 iul. 2026, Articole / Reportaje
ANSVSA a dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei după peste 9.200 de controale în industria alimentară
foto: ANSVSA
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Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au efectuat 9.264 de controale în unități din industria alimentară în luna iunie, în urma cărora au aplicat 180 de amenzi, în valoare totală de 1.511.200 de lei, și 115 avertismente, transmite MEDIAFAX.

Verificările au vizat operatori din domenii precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii și produselor de panificație și patiserie, producerea băuturilor răcoritoare și alcoolice, precum și alte categorii de produse alimentare de origine nonanimală.

Ce nereguli au descoperit inspectorii

Potrivit ANSVSA, cele mai frecvente abateri constatate au fost legate de igiena spațiilor și a echipamentelor, nerespectarea normelor privind sănătatea și echipamentul de protecție al personalului, etichetarea și ambalarea necorespunzătoare a produselor, precum și lipsa documentației privind sistemele de autocontrol și trasabilitatea alimentelor.

Inspectorii au prelevat, de asemenea, probe pentru analize de laborator, în vederea depistării unor eventuale depășiri ale limitelor admise pentru reziduuri de pesticide, contaminanți sau alte substanțe interzise.

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ANSVSA: Siguranța alimentară rămâne o prioritate

„Misiunea noastră prioritară este protejarea sănătății populației, iar rigurozitatea pe lanțul alimentar nu este negociabilă. Acțiunile noastre de monitorizare vor rămâne ferme, pentru a elimina orice risc comercial sau sanitar”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

Controalele au fost desfășurate în cadrul Programului Oficial de Supraveghere și Control pentru anul 2026 și au urmărit verificarea condițiilor de igienă, respectarea normelor de funcționare, trasabilitatea produselor și implementarea sistemelor HACCP.

ANSVSA reamintește consumatorilor că pot sesiza nereguli privind siguranța alimentelor la numărul gratuit 0800.826.787.

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