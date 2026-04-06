Săptămâna Mare începe cu gust de miel, pus, mai puțin obișnuit pe un preparat de orez. Este o rețetă de paella spaniolă reinventată. Trebuie să știți că dincolo de rețetele clasice, tradiționale de paella, cea valenciană, marinera (cu fructe de mare) etc, spaniolii fac paella cam cu orice au chef și le dă prin cap. Inclusiv cu miel, care le place mult.

Ingrediente pentru orez cu miel

Cotlețele de miel, 2 de persoană

2 cârnați (eu am pus chorizo, puteți pune orice fel)

200 g de orez cu bob rotund care să rămână întreg și să nu fie lipicios, să nu se facă pilaf,

600 g apă sau supă de carne,

Câteva linguri de ulei de măsline extravirgin,

Jumătate de ardei roșu și jumătate de ardei verde

1 ceapă

2 căței de usturoi

1 roșie

Boia dulce, șofran, sare, piper.

Preparare orez cu miel

Încingem uleiul în tigaie.

Tăiem cârnații în felii.

Dăm focul mediu-mare și rumenim cotletele și cârnații pe toate părțile.

Le scoatem pe o farfurie, întâi cotletele, care nu trebuie prăjite mai mult de 2 minute pe fiecare față, apoi și cârnații când sunt prăjiți complet (max 5 min).

Adaugăm legumele tocate mărunt (eu le-am tocat în blender), le călim 10 minute, apoi punem orezul.

După 2 minute de călit orezul, punem apa sau supa, toată cantitatea de la început, boia, sare, piper și șofran. Focul trebuie sa fie mediu-mic, amestecați cât mai puțin, preferabil mișcați puțin tigaia. să nu spargeți orezul și să se transforme în pilaf. Se fierbe cam 20 de minute.

Eu bag și la cuptor orezul 20-30 de minute să fie mai uscat, mai „crocant”. Dacă bagați și la cuptor opriți fierberea când orezul este aproape fiert.

Dacă îl gătiți doar pe aragaz, verificați ca orezul să fie gătit complet. Dacă rămâne prea multă zeamă dați focul mai mare, cu grijă să nu se ardă, pentru ca supa să se evapore.

Punem la cuptor 20 de minute la 200 de grade, cu căldura sus-jos, ventilație normală.

După 10 minute adăugați peste orez și cotletele de miel.

Iar după 20 de minute scoateți tigaia, puneți și cârnații prăjiți în orez și îl mai lăsați 5-10 minute să se odihnească.

Servire

Dacă vă place, puteți încerca o combinație tipic spaniolă cu sos de maioneză și usturoi, alioli, deasupra.

Poftă bună!