VIDEO | Tradiții de Paște în Spania/ A doua zi de paște e Dia de la Mona

06 apr. 2026, Călătorii Culinare
Foto: G4Food
Cuprins
  1. Procesiuni religioase cu mii de participanți
  2. Preparatele tradiționale sunt pe bază de miel și pește

Paștele în Spania este și despre mâncare, dar este în primul rând un grandios spectacol religios.

Procesiuni religioase cu mii de participanți

Procesiuni grandioase, în stradă cu mii de participanți, unde elementul central îl reprezintă pasos, platforme monumentale sculptate, care înfățișează scene biblice, purtate pe umeri de membrii frățiilor (cofradías) printre mulțimi de credincioși și turiști.

Participanții, numiți nazarenos, poartă celebrele capirotes (glugi ascuțite), un simbol al penitenței care datează din Evul Mediu, menit să protejeze identitatea celui care își ispășește păcatele.

Cea mai mare procesiune are loc în Andaluzia, la Sevilla, dar cele din Malaga și Granada sunt și ele renumite. Procesiunile de aici sunt spectacole de artă barocă, însoțite de saetas (cântece religioase improvizate de la balcoane). Platformele sunt de dimensiuni uriașe, iar unele sunt purtate de legionari romani.

În capitala Madrid, în Zaragoza (a doua procesiune a dimensiuni din Spania), credincioșii șerpuiesc prin cartierele istorice.

Preparatele tradiționale sunt pe bază de miel și pește

Gastronomia acestei perioade se împarte clar în două etape: preparatele de Semana Santa (Săptămâna Mare), unde avem mult pește în meniu (cod de cele mai multe ori), și cele de Pascua (Duminica Învierii), când carnea revine pe masă.

Iată vedetele meniului spaniol:

1. Preparate cu cod

Deoarece tradiția catolică interzice consumul de carne în Vinerea Mare, peștele, și în special codul sărat, este ingredientul principal. Spaniolii îl prepară în zeci de variante:

  • Potaje de vigilia: Un simbol al Săptămânii Mari, acest „ghiveci” combină codul cu năutul, spanacul și oul fiert.

  • Buñuelos de bacalao: Gogoșele aurii și pufoase din cartof, făină și cod, prăjite în ulei de măsline.

  • Tortillitas de bacalao: Tortilla subțiri și crocante, specifice zonei Andaluziei.

2. Preparate vegetariene și supe

  • Sopa de ajo (Supa de usturoi): O rețetă simplă, din pâine veche, usturoi, boia și ouă, un comfort food pentru zilele încă răcoroase de primăvară.

  • Patatas viudas: Denumite „cartofi văduvi” tocmai pentru că le lipsește carnea, acești cartofi sunt gătiți cu ceapă, usturoi și arome intense de șofran și boia.

  • Năut cu spanac: O gustare (tapa) foarte populară în Sevilla, unde năutul este tras la tigaie cu spanac și multe condimente.

3. Miel și curcan pentru masa de Paște

Duminica Învierii marchează sfârșitul postului. Pe masă se pun bunătăți:

  • În regiunea Castilia, mielul fript la cuptor (lechal) este felul principal obligatoriu.

  • Hornazo, o specialitate din Salamanca, preparat seamănă cu o plăcintă sau empanada uriașă, umplută cu o bogăție de cărnuri: felii de mușchi de porc, cârnați chorizo, șuncă și ouă fierte.

  • Tocăniță cu chifteluțe de curcan, specifică zonei Murcia.

4. La desert torrijas și Mona de Pascua

Dacă există un desert care definește Paștele spaniol, acestea sunt torrijas, felii de pâine muiate în lapte aromat cu scorțișoară, prăjite și tăvălite prin zahăr (similar cu „french toast” sau friganelele noastre).

În regiunile Catalonia și Valencia, copiii așteaptă cu nerăbdare Mona de Pascua. Versiunea tradițională era un colac dulce decorat cu ouă fierte, în timp ce varianta modernă a devenit un blat de tort acoperit de creme și decrațiuni, adevărate sculpturi din ciocolată.

Figurinele de ciocolată sunt cele tradiționale de Paște, oua, găini, iepurași, sau cu diverse tematici care de care mai sofisticată. Desene animate, simboluri sportive, pasiuni ale copiilor care primesc tortul. În plus se decorează cu pene colorate.

