Alimentația are un rol tot mai clar în prevenția unor tipuri de cancer, iar în cazul cancerului colorectal, specialiștii spun că alegerile zilnice contează. Deși rata generală a mortalității prin cancer este în scădere, incidența cancerului colorectal este în creștere, mai ales în rândul persoanelor sub 55 de ani, conform publicației Parade.

Potrivit datelor citate de experți, unul din cinci pacienți diagnosticați cu acest tip de cancer are sub 55 de ani, iar în cazul celor sub 50 de ani, cancerul colorectal a devenit principala cauză de deces prin cancer.

Medicii explică această tendință printr-o combinație de factori: sedentarism, consum ridicat de alimente ultraprocesate și predispoziția genetică. În acest context, dieta devine un instrument important de prevenție.

Dieta bogată în fibre, recomandarea de bază

Gastroenterologii recomandă o alimentație bazată pe alimente integrale, bogate în fibre: fructe, legume, cereale integrale, proteine vegetale, pește și carne slabă. Activitatea fizică regulată, evitarea fumatului și limitarea consumului de alcool completează lista măsurilor cu efect dovedit.

Screeningul rămâne esențial, mai ales că simptomele apar, de regulă, în stadii avansate. Testarea este recomandată începând cu vârsta de 45 de ani sau mai devreme, în cazul unui istoric familial.

Fructele asociate cu un risc mai mic

O analiză care a inclus 22 de studii și peste un milion de persoane a identificat mai multe fructe asociate cu un risc mai redus de cancer colorectal:

Pepenele roșu

Consumul regulat a fost asociat cu un risc cu 26% mai mic. Conține licopen, un antioxidant puternic, dar și vitamina C. În plus, aportul mare de apă susține tranzitul intestinal și sănătatea digestivă.

Merele

Asociate cu un risc redus cu 25%, datorită conținutului de fibre și flavonoide. Fibrele solubile hrănesc bacteriile benefice din intestin și susțin echilibrul microbiomului.

Kiwi

Consumul regulat este legat de un risc cu 13% mai mic. Kiwi aduce vitamina C, fibre și enzime digestive precum actinidina, care ajută digestia și diversitatea microbiotei. În plus, poate ameliora constipația, un factor asociat cu risc crescut.

Citricele

Portocalele, lămâile și grepfrutul sunt asociate cu un risc mai mic cu 9%. Sunt bogate în vitamina C și flavonoide cu efect antioxidant și antiinflamator, care susțin integritatea mucoasei intestinale.

Fructele de pădure

Deși nu au fost incluse direct în analiza principală, medicii le recomandă datorită conținutului ridicat de fibre și polifenoli, compuși asociați cu reducerea inflamației și protecția celulară.

Diversitatea alimentară contează

Specialiștii subliniază că nu există un singur aliment „cheie”. Beneficiile apar din combinația de nutrienți, fibre și compuși bioactivi dintr-o dietă variată.

Pentru cei care nu consumă fructe în mod obișnuit, introducerea acestor opțiuni poate fi un prim pas simplu. Consumul regulat, chiar și în cantități moderate, contribuie la sănătatea digestivă și poate reduce riscul pe termen lung.