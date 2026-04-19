Peștele din supermarket, considerat de mulți o opțiune sănătoasă, ascunde uneori realități mai puțin cunoscute consumatorilor. Investigațiile recente din presa internațională scot la iveală practici controversate din industrie, de la infestări cu paraziți până la etichetări înșelătoare, scrie Dailymail.com.

Iată câteva dintre cele mai frecvente probleme mai puțin cunoscute.

Prezența paraziților

Unul dintre cele mai frecvente probleme semnalate este prezența paraziților, în special în cazul somonului de crescătorie. În fermele piscicole, peștii sunt ținuți în densități foarte mari, ceea ce favorizează răspândirea rapidă a infestărilor, cum sunt păduchii de mare. Acești paraziți se hrănesc cu pielea și sângele peștilor și pot afecta calitatea produsului final.

Pentru a controla aceste infestări, industria recurge adesea la tratamente chimice. Problema este că, în unele cazuri, acești paraziți dezvoltă rezistență la substanțele utilizate, iar tratamentele pot afecta și sănătatea peștilor, reducându-le apetitul și ritmul de creștere.

Coloranți și aspectul „perfect”

Un alt aspect controversat este utilizarea coloranților în hrana peștilor de crescătorie. Aceștia sunt folosiți pentru a da cărnii o culoare roz intens, similară cu cea a somonului sălbatic. Fără acești aditivi, carnea peștilor crescuți în ferme ar avea o nuanță mult mai palidă, mai puțin atractivă pentru consumatori. Astfel, aspectul produsului poate crea impresia unei calități superioare, chiar dacă realitatea este diferită.

Etichete care pot induce în eroare

Investigațiile arată că una dintre cele mai mari probleme din industrie este etichetarea. În unele cazuri, peștele de crescătorie este vândut ca fiind „sălbatic”, iar originea produsului nu este întotdeauna clară.

Studii anterioare au arătat că până la 14% din probele analizate au fost etichetate greșit, iar în anumite perioade procentul poate crește semnificativ. Această practică poate duce la diferențe majore de preț și la inducerea în eroare a consumatorilor, care cred că achiziționează un produs de calitate superioară.

Control limitat asupra importurilor

Situația este complicată și de faptul că o mare parte din peștele consumat provine din import. În unele piețe, până la 90% din produsele din pește sunt aduse din alte țări, iar controalele sunt limitate. De exemplu, doar un procent foarte mic din produsele importate este verificat pentru reziduuri chimice sau alte probleme de siguranță.

Ce înseamnă pentru consumatori

Deși nu toate produsele din supermarket sunt problematice, specialiștii atrag atenția că alegerea peștelui trebuie făcută cu atenție. Originea, tipul de producție și etichetarea sunt factori esențiali care pot influența calitatea produsului. În același timp, industria piscicolă rămâne una esențială pentru alimentația globală, însă provocările legate de siguranță, transparență și sustenabilitate continuă să ridice semne de întrebare. Peștele rămâne un aliment valoros, dar realitatea din spatele rafturilor arată că nu toate produsele sunt la fel. Informarea corectă devine, astfel, cel mai important instrument pentru consumatori.