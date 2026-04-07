A-ți face un loc în sectorul restaurantelor este o provocare colosală în 2026. Concurența este acerbă, chiriile sunt în creștere, iar costurile cu forța de muncă și materiile prime pun presiune pe orice antreprenor. Totuși, Vicente Nicolau, proprietarul de origine română, aș renumitului local Las Brasas Steak House din Mallorca, a dezvăluit pentru ABC modelul de business care îți permite să rămâi cu 3000-4000 euro „curați”, în fiecare săptămână.

Fast-food-ul este „regele” profitului

Invitat la un podcast din Spania, Nicolau a fost întrebat care tip de local, de la pizzerii la restaurante cu stele Michelin, aduce cei mai mulți bani în buzunarul proprietarului. Răspunsul său a fost ezitare: fast-food-ul care servește hamburgeri. „Din ceea ce cunosc, burgerii sunt cei mai rentabili. Modelul fast-food are o marjă de profit uriașă, de peste 45% fără probleme”, afirmă Nicolau.

Acesta și-a susținut afirmația cu date din propria experiență: în 2013, pe când deținea o afacere cu burgeri, profitul net era de 3.000 – 4.000 de euro pe săptămână pentru fiecare asociat.

Matematica din culisele restaurantului

Secretul nu constă în scăderea calității, din contră, ci în mixul inteligent de ingrediente și un corect calcul al realizării prețului. Nicolau explică cum se poate obține un produs premium cu un cost de producție minim:

Mixul de carne: Folosind 30% vrăbioară, 30% fleică și 30% bucăți mai ieftine din pulpă, prețul per kilogram ajunge la aproximativ 7,50 euro .

Costul per porție: La un burger de 100 de grame, carnea costă doar 0,75 euro .

Produsul final: Adăugând chifla, o felie de brânză, o frunză de salată și o rondea de roșie, costul total de asamblare ajunge la aproximativ 3 euro .

Prețul de vânzare: Același burger se vinde în piață cu 10 – 14 euro, generând o marjă de profit impresionantă.

Sfaturi pentru viitorii antreprenori

Deși sună simplu, Nicolau avertizează că succesul depinde de un studiu de piață riguros. Chiar dacă marja de profit este respectabilă, cheia stă în volumul de vânzări și în capacitatea de a menține standardele ridicate fără a exploda costurile de achiziție. În contextul actual, când consumatorii caută experiențe „gourmet” la prețuri accesibile, burgerii rămân cel mai sigur pariu pentru un profit rapid și constant.

Dacă plănuiești să deschizi un local în 2026, de asemenea ar trebui să te concentrezi pe optimizarea rețetelor. Așa cum demonstrează experiența lui Nicolau, diferența dintre un faliment și un profit de mii de euro pe săptămână stă în gestionarea corectă a imaginii mâncării pe care o vinzi.