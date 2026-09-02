Două focare de pestă porcină africană au fost confirmate în județul Buzău, în localitățile Bălăceanu și Ziduri. Autoritățile sanitar-veterinare au sacrificat 17 porci și au instituit zone de protecție și supraveghere pentru a limita răspândirea bolii, conform Agerpres.
Potrivit Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău, cel mai recent focar a fost confirmat oficial la 1 septembrie, într-o gospodărie din comuna Bălăceanu.
„La nivelul județului Buzău sunt în prezent active două focare de pestă porcină africană. Unul a fost identificat la data de 1 septembrie în localitatea Bălăceanu, unde au fost afectate opt suine. Toate animalele au fost sacrificate”, a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al DSVSA Buzău, Onoriu Țăranu.
Primul dintre cele două focare active a fost depistat în comuna Ziduri, la 25 august. În acest caz au fost afectate nouă suine, toate fiind ucise conform procedurilor sanitar-veterinare.
Reprezentanții DSVSA precizează că anchetele epidemiologice sunt în desfășurare în ambele localități, pentru a stabili modul în care virusul a ajuns în gospodăriile afectate și pentru a preveni apariția altor focare.
În jurul focarelor au fost delimitate zone de protecție și zone de supraveghere, unde se aplică măsuri stricte de biosecuritate.
Inspectorii sanitar-veterinari vor realiza catagrafia tuturor porcilor din gospodăriile aflate în aceste perimetre, urmată de examinarea clinică a animalelor. Totodată, mișcarea suinelor din zonele de protecție este interzisă sau restricționată până la ridicarea măsurilor.
Pesta porcină africană este o boală virală extrem de contagioasă pentru porcii domestici și mistreți, însă nu se transmite la om și nu reprezintă un risc pentru sănătatea populației. Impactul economic este însă major, deoarece singura metodă de limitare a răspândirii virusului rămâne sacrificarea animalelor infectate și a celor expuse.
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