Starea culturilor prășitoare neirigate se va deteriora în perioada 15-21 august, pe fondul deficitelor mari de umiditate și al temperaturilor ridicate, avertizează Administrația Națională de Meteorologie (ANM), conform Agerpres.

Meteorologii estimează că porumbul va avea în continuare un procent ridicat de boabe șiștave, slab dezvoltate și cu greutate redusă. La floarea-soarelui vor fi semnalate semințe seci.

În zonele în care solul dispune de suficientă apă, temperaturile ridicate vor accelera dezvoltarea culturilor de câmp, a pomilor și a viței-de-vie. Efectele vor fi însă opuse pe terenurile neirigate afectate de secetă pedologică.

Unde este cel mai mare deficit de apă

În cultura porumbului neirigat, rezerva de apă din stratul de sol cuprins între 0 și 100 de centimetri va avea valori scăzute și foarte scăzute în mai multe regiuni. Aceste valori corespund unei secete pedologice moderate, puternice sau extreme. Deficitele vor fi prezente în Banat, Crișana și Maramureș, precum și în cea mai mare parte a Moldovei. Probleme sunt estimate și în anumite zone din Muntenia, Dobrogea, Transilvania și Oltenia.

Rezerve satisfăcătoare și, izolat, apropiate de nivelul optim se vor menține pe suprafețe extinse din Transilvania. O situație mai bună este prognozată și în unele zone din Dobrogea, Muntenia, Oltenia și Moldova. „Pe fondul deficitelor mari de umiditate din sol și al menținerii unor temperaturi maxime ridicate în aer și la suprafața solului, se va accentua deprecierea stării de vegetație la speciile prășitoare neirigate”, avertizează ANM.

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Recoltarea florii-soarelui poate începe în sud și vest

Floarea-soarelui va continua etapele de maturitate în ceară și maturitate deplină în cea mai mare parte a regiunilor agricole. Recoltarea ar putea începe izolat în sudul și vestul țării.

Porumbul își va încheia faza de mătăsire. Culturile se vor afla predominant în etapele de maturitate în lapte, în ceară și deplină.

La sfecla de zahăr vor continua îngroșarea rădăcinilor și acumularea zahărului în Transilvania, Crișana, Banat și Moldova.

Cartoful va trece prin etapele de dezvoltare a tuberculilor și veștejire a vrejilor. Soiurile de vară vor ajunge la maturitate tehnologică, iar recoltarea ar putea începe local.

La pomii fructiferi vor continua creșterea și coacerea fructelor. Vor fi recoltate soiurile de vară de prune, piersici, mere și pere.

În majoritatea podgoriilor, vița-de-vie va parcurge fazele de creștere a boabelor, frunzelor și lăstarilor. La strugurii de masă vor predomina acumularea zaharurilor și maturarea.

Temperaturi de până la 37 de grade

Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în aproape toate regiunile. În sudul și vestul țării sunt așteptate perioade caniculare.

Temperatura medie zilnică se va situa între 14 și 31 de grade Celsius. Valorile vor fi cu 1-7 grade peste mediile multianuale în majoritatea zonelor agricole. Temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse între 18 și 37 de grade Celsius.

Lucrările agricole de sezon se vor putea desfășura, în general, în condiții bune. Acestea pot fi întrerupte temporar în zilele cu precipitații.

Ce recomandă meteorologii fermierilor

Specialiștii ANM recomandă aplicarea irigațiilor pe terenurile afectate de deficitul de apă. Fermierii sunt sfătuiți să continue recoltarea, transportul și depozitarea produselor agricole de sezon. Terenurile trebuie curățate de resturile vegetale după recoltare. În zonele cu suficientă apă în stratul arabil pot începe lucrările de pregătire pentru culturile de toamnă, precum aratul, discuitul și scarificarea.

Meteorologii recomandă și continuarea lucrărilor de întreținere la culturile de câmp, pomii fructiferi și vița-de-vie. Printre acestea se numără erbicidarea și aplicarea tratamentelor împotriva bolilor și dăunătorilor.