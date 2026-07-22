Heidi Klum intră într-un domeniu neașteptat: chipsurile din cartofi. Supermodelul german a colaborat cu producătorul de snacksuri Intersnack pentru lansarea unei ediții speciale de chipsuri funny-frisch, iar pentru acest proiect a vizitat fabrica companiei din Wevelingshoven, unde a urmărit procesul de producție, conform publicației Agrarheute.

De această dată, Heidi Klum a renunțat la ținutele de podium și a îmbrăcat echipamentul de protecție specific unei fabrici alimentare: halat verde, cască de protecție, încălțăminte de siguranță și căști antifonice.

Trei arome alese împreună cu familia

Potrivit informațiilor transmise de Intersnack, colaborarea a fost inițiată la dorința modelului. Heidi Klum și familia sa au ales trei variante de arome care vor ajunge pe piață în următoarele luni:

Brathähnchen Style (gust inspirat de pui la rotisor);

Glazed Ham Style (șuncă glazurată);

Hot Honey Style (miere picantă).

Prima variantă, cu aromă de pui la rotisor, va fi disponibilă în magazine începând din luna august. Celelalte două vor fi comercializate într-o ediție limitată, între august și octombrie.

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Consumatorii vor decide aroma care rămâne permanent în magazine

Campania are și o componentă interactivă. Fiecare pungă de chipsuri va include un cod QR prin care consumatorii își vor putea vota aroma preferată.

Sortimentul care va primi cele mai multe voturi va intra permanent în portofoliul funny-frisch începând din februarie 2027, perioadă care coincide cu lansarea noului sezon al emisiunii „Germany’s Next Topmodel”, prezentată de Heidi Klum.

Colaborarea dintre celebrul model și producătorul german de snacksuri face parte dintr-o campanie de marketing menită să implice consumatorii în alegerea unui nou produs care să rămână pe termen lung pe rafturile magazinelor.