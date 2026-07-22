Heidi Klum își lansează propria gamă de chipsuri. Supermodelul a vizitat o fabrică de cartofi pentru a alege aroma câștigătoare

22 iul. 2026, Retail
Heidi Klum își lansează propria gamă de chipsuri. Supermodelul a vizitat o fabrică de cartofi pentru a alege aroma câștigătoare
Foto: Intersnack
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Heidi Klum intră într-un domeniu neașteptat: chipsurile din cartofi. Supermodelul german a colaborat cu producătorul de snacksuri Intersnack pentru lansarea unei ediții speciale de chipsuri funny-frisch, iar pentru acest proiect a vizitat fabrica companiei din Wevelingshoven, unde a urmărit procesul de producție, conform publicației Agrarheute.

De această dată, Heidi Klum a renunțat la ținutele de podium și a îmbrăcat echipamentul de protecție specific unei fabrici alimentare: halat verde, cască de protecție, încălțăminte de siguranță și căști antifonice.

Trei arome alese împreună cu familia

Potrivit informațiilor transmise de Intersnack, colaborarea a fost inițiată la dorința modelului. Heidi Klum și familia sa au ales trei variante de arome care vor ajunge pe piață în următoarele luni:

  • Brathähnchen Style (gust inspirat de pui la rotisor);
  • Glazed Ham Style (șuncă glazurată);
  • Hot Honey Style (miere picantă).

Prima variantă, cu aromă de pui la rotisor, va fi disponibilă în magazine începând din luna august. Celelalte două vor fi comercializate într-o ediție limitată, între august și octombrie.

- articolul continuă mai jos -

Consumatorii vor decide aroma care rămâne permanent în magazine

Campania are și o componentă interactivă. Fiecare pungă de chipsuri va include un cod QR prin care consumatorii își vor putea vota aroma preferată.

Sortimentul care va primi cele mai multe voturi va intra permanent în portofoliul funny-frisch începând din februarie 2027, perioadă care coincide cu lansarea noului sezon al emisiunii „Germany’s Next Topmodel”, prezentată de Heidi Klum.

Colaborarea dintre celebrul model și producătorul german de snacksuri face parte dintr-o campanie de marketing menită să implice consumatorii în alegerea unui nou produs care să rămână pe termen lung pe rafturile magazinelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

HoReCa
22 iul.
Scumpirea alimentelor împinge spitalele, școlile și companiile să externalizeze serviciile de catering. Marile grupuri internaționale câștigă tot mai mulți clienți noi
Scumpirea alimentelor împinge spitalele, școlile și companiile să externalizeze serviciile de catering. Marile grupuri internaționale câștigă tot mai mulți clienți noi
Retail
22 iul.
Analiză USDA: Românii cumpără mai multe alimente din import, dar aleg în primul rând după preț. Retailerii extind mărcile proprii și promoțiile
Analiză USDA: Românii cumpără mai multe alimente din import, dar aleg în primul rând după preț. Retailerii extind mărcile proprii și promoțiile
HoReCa
19 iul.
VIDEO | Chef Sosin: „Românii nu mai caută doar un sos picant, ci unul fără zahăr adăugat și fără aditivi” / „Este o tendință globală care a ajuns și la noi. S-a întâmplat cu cafeaua de specialitate, cu berea craft, cu ciocolata și acum vedem același lucru și în cazul sosurilor”
VIDEO | Chef Sosin: „Românii nu mai caută doar un sos picant, ci unul fără zahăr adăugat și fără aditivi” / „Este o tendință globală care a ajuns și la noi. S-a întâmplat cu cafeaua de specialitate, cu berea craft, cu ciocolata și acum vedem același lucru și în cazul sosurilor”
Retail
17 iul.
Unul dintre cei mai mari procesatori de carne de vită din Marea Britanie și Irlanda și-a majorat profitul, în ciuda scumpirii bovinelor
Unul dintre cei mai mari procesatori de carne de vită din Marea Britanie și Irlanda și-a majorat profitul, în ciuda scumpirii bovinelor
Retail
15 iul.
Aplicațiile care analizează alimentele schimbă modul în care cumpărăm. 94% dintre utilizatori renunță la produsele cu scor slab
Aplicațiile care analizează alimentele schimbă modul în care cumpărăm. 94% dintre utilizatori renunță la produsele cu scor slab