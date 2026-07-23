După câștigarea celui de-al doilea titlu mondial de către selecționata Spaniei în Statele Unite, atenția s-a îndreptat și către profesioniștii din spatele terenului de joc. Toscana Viar, licențiată în Farmacie și în Nutriție Umană, lucrează de șapte ani cu echipa națională și are o experiență de peste 20 de ani în consilierea fotbaliștilor de elită.

În interviul acordat pentru publicația ABC, Viar subliniază că filozofia ei nu se bazează pe restricții drastice, ci pe obținerea performanței maxime prin adaptabilitate, logistică riguroasă și echilibru psihologic.

Rolul nutriției în pregătirea sportivilor de performanță

Nutriția este descrisă de Toscana Viar drept un pilon fundamental nu doar pentru performanță, ci și pentru sănătatea generală și recuperarea rapidă a jucătorilor. Pregătirea pentru un turneu final începe cu multe luni înainte și implică o planificare extrem de complexă: realizarea meniurilor, stabilirea planurilor de administrare de suplimente, dar și colaborarea constantă cu cluburile de proveniență ale jucătorilor și cu personalul hotelurilor unde este cazată echipa. „Rolul meu nu a fost ca ei să mănânce perfect, ci să aibă un randament perfect,” declară Toscana.

- articolul continuă mai jos -

Logistica în SUA și adaptarea la nevoile individuale ale jucătorilor

Lăsând la o parte talentul jucătorilor, cea mai mare provocare a turneului din Statele Unite nu a fost calitatea alimentelor, ci logistica. Schimbările frecvente de orașe, hoteluri și echipe de bucătari au necesitat o adaptare continuă. În plus, specialista explică între altele că nu există un „meniu de campion mondial” unic, ci strategii personalizate pentru fiecare dintre cei 26 de jucători, adaptate la fiecare antrenament, meci sau călătorie. „Cel mai dificil lucru a fost logistica, deoarece a fost un Mondial cu multe călătorii, schimbând constant hotelul și echipa din bucătărie, iar aceasta a fost cea mai mare provocare pentru noi toți.”

Gestionarea orarului meciurilor, hidratarea și „mojito-ul” echipei

Unul dintre aspectele cheie ale turneului a fost adaptarea la orarul neobișnuit al meciurilor. Dacă în Spania partidele se joacă de obicei după-amiaza sau seara, în SUA majoritatea meciurilor au avut loc în cursul zilei. Hidratarea a jucat, de asemenea, un rol crucial din cauza temperaturilor ridicate și a umidității de la antrenamente.

Pentru a face rehidratarea mai atractivă, Toscana Viar a creat o băutură izotonică specială care a devenit rapid preferata jucătorilor:”

„Băutura prin excelență, cea care le place cel mai mult, este un „mojito” pe care li-l preparam pentru rehidratare. Fără alcool, bineînțeles: este o băutură făcută cu lămâie, mentă și alte ingrediente. Arată cu adevărat ca un mojito și de aceea se bucură foarte mult de ea.”

Un mic dejun mai important decât în alte competiții și flexibilitate în zilele libere

Micul dejun a fost un alt punct critic, combinând alimente specifice dimineții cu cele de prânz pentru jucătorii care aveau nevoie de carbohidrați complecși (orez, paste, pui) înainte de meciurile matinale. Un succes deosebit l-a avut un „prăjiturică de orez” pregătită de nutriționistă.

Referitor la zilele libere ale jucătorilor într-o țară cunoscută pentru cultura fast-food, Viar subliniază importanța echilibrului mental și demontează mitul alimentației ultra-stricte: „Să poți ieși și să mănânci un hamburger sau o înghețată nu doar că nu e ceva rău, dar cred că este chiar necesar.”

Specialista concluzionează că rigiditatea duce la eșec: atâta timp cât 95% dintre mese sunt controlate și luate împreună cu echipa, o ieșire ocazională oferă relaxarea psihică necesară pentru a obține marea performanță.