Laptele albastru care a cucerit TikTok-ul. Ce este, de unde se inspiră și cum îl pregătești | VIDEO

23 iul. 2026, Călătorii Culinare
Laptele albastru care a cucerit TikTok-ul. Ce este, de unde se inspiră și cum îl pregătești | VIDEO
Foto: infobae.com
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Cunoscut sub numele de „lapte de bantha” sau „lapte de Tatooine”, această băutură a devenit extrem de populară pe rețelele sociale datorită culorii sale spectaculoase și gustului dulce de vanilie, oferind o experiență parcă de pe altă lume.

@recetasnestlemx ¡Que el sabor este contigo! Directo de una galaxia muy, muy lejana, te traemos esta receta de LECHE AZUL, ¡la bebida temática más refrescante de todas! 🧊💙 INGREDIENTES: 1/2 Taza de Leche Condensada LA LECHERA®️ 2 Plátanos 1 1/2 Tazas de hielo Colorante azul cielo para alimentos 1 1/2 Tazas de Leche Evaporada CARNATION®️ CLAVEL®️ ¡Comparte esta épica receta que te llenara de Fuerza! 🌌✨ #recipes #recetas #recetafáciles #tiiktokfood #mayo4 #maythe4th #película #BlueMilk #Easyrecipe #BebidasVirales ♬ sonido original – Recetas Nestlé MX

Această tendință intergalactică s-a transformat însă într-un produs real pe care îl poți găsi în magazine și a inspirat numeroase rețete virale pentru acasă:

  • Comercializată de branduri precum TruMoo, în colaborare cu Disney (prezentă în parcurile tematice Galaxy’s Edge), este un lapte slab în grăsimi cu aromă de vanilie, colorat natural cu pudră din flori de mazăre (butterfly pea flower). În parcurile Disney, se vinde la Milk Stand din zona Star Wars: Galaxy’s Edge (în Disney’s Hollywood Studios din Florida și Disneyland din California).

  • Pe TikTok a devenit extrem de populară prepararea acesti lapte acasă, prin mixarea în blender a laptelui cu o banană coaptă, un strop de lapte condensat (sau vanilie) și câteva picături de colorant alimentar albastru pentru a obține nuanța caracteristică.

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Rețetă virală de lapte albastru

Aceasta este una dintre cele mai populare versiuni de pe TikTok și Instagram, este cremoasă, răcoritoare și se prepară în mai puțin de 5 minute.

Ingrediente

  • 200 ml lapte (puteți folosi lapte de vacă, lapte de cocos sau lapte de migdale)

  • 1 banană foarte coaptă (de preferat congelată în prealabil, pentru o textură densă)

  • 1 lingură de lapte condensat îndulcit (sau 1 linguriță de extract/esență de vanilie)

  • 1 lingură de înghețată de vanilie sau de cocos (opțional, pentru mai multă cremozitate)

  • 2–3 picături de colorant alimentar albastru (sau ½ linguriță de pudră naturală de spirulină albastră)

  • Friscă și ornamente stelare (opțional, pentru decor).

Preparare pas cu pas

  1. În vasul unui blender, puneți banana congelată feliată, laptele, laptele condensat (sau vanilia) și opțional lingura de înghețată.

  2. Adăugați picăturile de colorant albastru sau pudra naturală.

  3. Amestecați la viteză mare timp de 30-45 de secunde, până când obțineți un băutură cremoasă, omogenă și spumoasă, de o culoare albastru-vibrant.

  4. Turnați laptele albastru într-un pahar înalt. Pentru un efect vizual ca pe rețelele sociale, adăugați deasupra puțină frișcă și bomboane decorative, eventual în formă de steluțe.

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