În fiecare an, chiar în pragul concediilor, o conversație se reia obsesiv în cabinetele de nutriție și psihologie. După mai bine de 15 ani de lucru cu pacienții, nutriționista Azahara Nieto o cunoaște foarte bine: mulți au frica de a pleca în vacanță din cauza mâncării. „Aproape că aș prefera să nu mai merg în vacanță acum, când simt că în sfârșit fac lucrurile bine. Mi-e teamă că voi pierde controlul”, susține specialista că este fraza pe care i-o spun tot mai mulți oameni.

Însă teama nu apare din cauza vacanței în sine, ci din cauză că am ajuns să confundăm două concepte care ar trebui să fie complet diferite: a fi la dietă și a avea o alimentație sănătoasă, relatează El Pais.

Când hrana devine o pedeapsă

Ani la rând am fost învățați că a mânca „bine” înseamnă a controla, a restricționa și a elimina complet anumite alimente. Prin urmare, când vine vara și apar înghețata, mesele la terase sau preparatele tradiționale ale locurilor pe care le vizităm, avem impresia că tot efortul nostru se dărâmă în doar câteva zile.

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O alimentație cu adevărat sănătoasă nu ar trebui să fie atât de fragilă:

A consuma alimente specifice unei zone în concediu nu înseamnă „pierderea controlului”, ci trăirea unei experiențe culturale și gastronomice.

Când asociem sănătatea cu perfecțiunea, o simplă înghețată este privită ca un eșec total. De aici apare sentimentul de vinovăție, urmat de gândul „Dacă tot am greșit, ce mai contează…”, un cerc vicios între exces și restricție.

Ne cântărim înainte și după vacanță de parcă am fi niște valize la îmbarcare, transformând concediul dintr-o perioadă de odihnă într-un examen de siluetă.

Redescoperirea plăcerii de a mânca

Vara ne oferă ocazia ideală de a ne reconecta cu latura culturală și socială a mesei, un aspect pe care ritmul agitat din timpul anului ne face să îl uităm. În viața de zi cu zi, mâncatul devine adesea o simplă sarcină bifată în grabă între două ședințe.

În vacanță, putem redescoperi plăcerea de a mânca din mai multe perspective:

Mâncăm cu mai mult timp și atenție. Dispar termenele limită, ne relaxăm în jurul mesei și savurăm preparatele fără să fim mereu pe fugă. Gătim și explorăm. Mergem în piețele locale, descoperim ingrediente noi, testăm rețete tradiționale și înțelegem bucătăria ca pe o poartă către cultura locului. Mâncăm mai mult în compania celor dragi. Mesele luate alături de familie și prieteni reduc riscul de izolare și cresc starea de bine. Conform unui studiu publicat în Journal of Nutrition Education and Behavior, mesele frecvente în familie sunt asociate cu o calitate mai bună a dietei globale și un consum crescut de fructe și legume.

Testul suprem al unei relații sănătoase cu mâncarea

Atunci când relația cu alimentația este cu adevărat echilibrată, vacanțele nu mai provoacă frică, ci bucurie. Se mănâncă cu mai multă flexibilitate, se încearcă lucruri noi, iar la întoarcerea acasă se reia pur și simplu rutina obișnuită, fără compensări drastice, fără pedepse și fără o nouă dietă restrictivă.

Poate cel mai clar indicator că o persoană a construit o relație sănătoasă cu hrana nu este modul în care mănâncă în timpul anului, ci felul în care își trăiește vacanța.

Dacă simți că trebuie să renunți la concediu de frica mâncării, problema nu este mâncarea, ci regulile rigide pe care le-ai învățat. O alimentație cu adevărat sănătoasă nu este cea care „rezistă” unei vacanțe, ci cea care știe să o includă firesc.