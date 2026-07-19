Dacă în fiecare zi simți că după-amiaza devine o luptă cu oboseala, problema nu este întotdeauna lipsa cafelei sau a somnului. Specialiștii în nutriție spun că și ora la care iei prânzul poate avea un rol important în apariția celebrului „picaj de la ora 15:00”, conform publicației Parade.

Prânzul este masa care face legătura între micul dejun și cină și contribuie la menținerea unui nivel stabil al glicemiei. Atunci când este amânat prea mult sau este alcătuit din alimente nepotrivite, organismul rămâne fără combustibil, iar concentrarea și nivelul de energie au de suferit.

Ora 15:00, prea târziu pentru prânz

Potrivit dieteticienilor citați de Parade, pentru majoritatea persoanelor care au un program obișnuit de lucru, cel mai nefavorabil moment pentru a lua prânzul este în jurul orei 15:00 sau chiar mai târziu.

Până atunci, organismul poate petrece cinci sau chiar șase ore fără un aport de energie după micul dejun. Scăderea glicemiei poate provoca oboseală, iritabilitate, dificultăți de concentrare și o poftă accentuată de alimente bogate în zahăr sau grăsimi.

În plus, un prânz foarte târziu împinge și ora cinei, iar unele cercetări sugerează că organismul gestionează mai greu glucoza și insulina în a doua parte a zilei decât dimineața.

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Specialiștii subliniază însă că recomandarea nu este identică pentru toată lumea. Persoanele care lucrează în ture, cele care se trezesc foarte devreme sau au un program atipic trebuie să își adapteze mesele în funcție de propriul ritm.

Nici prea devreme nu este o soluție

La fel de problematic poate fi și un prânz servit prea devreme. Dacă ai luat micul dejun la ora 7:00 sau 8:00, iar prânzul vine înainte de ora 11:00, intervalul până la cină devine foarte lung.

Rezultatul poate fi același: o scădere accentuată a energiei în jurul orelor 15:00-16:00 și tendința de a consuma gustări bogate în calorii.

În loc să amâni excesiv prânzul sau să îl iei foarte devreme, dieteticienii recomandă o gustare echilibrată între mese, dacă foamea apare înainte de ora prânzului. Un iaurt, un fruct alături de câteva nuci sau hummus cu legume pot ajuta la menținerea glicemiei stabile.

Contează și pentru controlul greutății

Momentul în care mănânci poate influența și controlul greutății corporale. Unele studii au arătat că persoanele care își consumă mesele mai devreme în timpul zilei tind să aibă un control mai bun al glicemiei și pot pierde mai ușor în greutate decât cele care mănâncă aceleași calorii, dar într-un interval mai târziu.

Totuși, specialiștii atrag atenția că ora prânzului este doar unul dintre factorii implicați. Alimentația per ansamblu, calitatea alimentelor, activitatea fizică, somnul și nivelul de stres au un impact mult mai mare asupra sănătății și greutății.

Trei variante de prânz care oferă energie pentru mai multe ore

Nutriționiștii recomandă ca prânzul să conțină proteine, fibre, carbohidrați complecși și grăsimi sănătoase, combinație care ajută la eliberarea treptată a energiei.

Printre opțiunile recomandate se numără:

un bol cu pui, somon sau fasole, legume coapte, orez brun ori quinoa și avocado;

un platou cu ouă fierte, hummus, somon afumat sau piept de curcan, crackers din cereale integrale, legume crude și nuci;

un sandviș deschis cu salată de ou preparată din ouă fierte, iaurt grecesc și avocado, servit alături de o salată de legume.

În general, dieteticienii recomandă ca între două mese principale să nu treacă mai mult de cinci ore fără să mănânci, deoarece această pauză prea lungă favorizează scăderea energiei și apariția poftelor alimentare. Un prânz luat între orele 12:00 și 14:00 este, pentru majoritatea persoanelor cu un program obișnuit, intervalul care susține cel mai bine nivelul de energie pe parcursul după-amiezii.