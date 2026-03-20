Este dificil de estimat, în acest moment, care sunt oportunitățile concrete generate de acordul UE-Mercosur pentru companiile din România, în special pe întregul lanț de aprovizionare, a declarat Adelina Dabu, Director Afaceri Europene și Internaționale în cadrul Confederației Patronale Concordia, la conferința Economedia & G4Food „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”.

„Cred că este foarte greu de spus, la momentul acesta, care sunt de fapt oportunitățile pe toate lanțurile de aprovizionare în ceea ce privește Mercosur”, a afirmat aceasta.

Reprezentanta Concordia a subliniat că discuția nu trebuie limitată la oportunitățile directe de export către statele din Mercosur, ci trebuie extinsă la rolul României în lanțurile europene de producție și distribuție. „Nu este vorba doar despre oportunitățile directe pe care operatorii din România le au pentru exporturi în țările din Mercosur, ci este mult despre integrarea noastră pe lanțurile europene. Performanța noastră […] este foarte dependentă de contextul european”, a explicat Dabu.

- articolul continuă mai jos -

În acest context, ea a făcut referire la dependența economiei românești de evoluțiile din state precum Germania, Franța și Italia, economii cu care România este puternic interconectată prin lanțurile de aprovizionare.

Din perspectiva mediului de afaceri, două dintre sectoarele considerate cu potențial sunt IT-ul și industria auto, ambele reprezentate în cadrul Concordia și deja identificate de decidenți ca domenii strategice. Totuși, Dabu a atras atenția că analiza trebuie să includă și efectele indirecte ale acordului Mercosur, nu doar impactul imediat asupra exporturilor.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților, ai mediului de afaceri și experți în politici economice, cu discuții axate pe efectele noilor realități globale, inclusiv acordul UE-Mercosur, asupra agriculturii, industriei și comerțului din România.