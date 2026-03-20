Conferința G4Food & Economedia | Adelina Dabu, Concordia: Oportunitățile acordului Mercosur sunt greu de evaluat în acest moment. Impactul real ține de integrarea în lanțurile europene
Foto: Arhivă personală

Este dificil de estimat, în acest moment, care sunt oportunitățile concrete generate de acordul UE-Mercosur pentru companiile din România, în special pe întregul lanț de aprovizionare, a declarat Adelina Dabu, Director Afaceri Europene și Internaționale în cadrul Confederației Patronale Concordia, la conferința Economedia & G4Food „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”.

„Cred că este foarte greu de spus, la momentul acesta, care sunt de fapt oportunitățile pe toate lanțurile de aprovizionare în ceea ce privește Mercosur”, a afirmat aceasta.

Reprezentanta Concordia a subliniat că discuția nu trebuie limitată la oportunitățile directe de export către statele din Mercosur, ci trebuie extinsă la rolul României în lanțurile europene de producție și distribuție. „Nu este vorba doar despre oportunitățile directe pe care operatorii din România le au pentru exporturi în țările din Mercosur, ci este mult despre integrarea noastră pe lanțurile europene. Performanța noastră […] este foarte dependentă de contextul european”, a explicat Dabu.

În acest context, ea a făcut referire la dependența economiei românești de evoluțiile din state precum Germania, Franța și Italia, economii cu care România este puternic interconectată prin lanțurile de aprovizionare.

Din perspectiva mediului de afaceri, două dintre sectoarele considerate cu potențial sunt IT-ul și industria auto, ambele reprezentate în cadrul Concordia și deja identificate de decidenți ca domenii strategice. Totuși, Dabu a atras atenția că analiza trebuie să includă și efectele indirecte ale acordului Mercosur, nu doar impactul imediat asupra exporturilor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, organizată pe 20 martie 2026 de G4Food și Economedia. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților, ai mediului de afaceri și experți în politici economice, cu discuții axate pe efectele noilor realități globale, inclusiv acordul UE-Mercosur, asupra agriculturii, industriei și comerțului din România.

Agricultura României, în noul context global
20 mart.
Conferința G4Food & Economedia | Vlad Popescu, Norofert: Fermierii brazilieni sunt mai bine capitalizați decât cei români, iar termenele de plată sunt mai scurte
Agricultura României, în noul context global
20 mart.
Conferința G4Food & Economedia | Victor Negrescu spune că România a reacționat prea târziu în cazul Mercosur / Vicepreședintele PE cere o poziție națională clară și protejarea fondurilor pentru agricultură
Agricultura României, în noul context global
20 mart.
Conferința G4Food & Economedia | Cristian Niculescu, managing partner EURODAC Automation: Există, într-adevăr, problema transportului transoceanic, dar prin asocierea producătorilor pentru a reduce costul de transport se poate rezolva și asta
Agricultura României, în noul context global
20 mart.
Conferința G4Food & Economedia | Cristian Niculescu, managing partner EURODAC Automation: Investiția te ajută dacă ești pregătit pentru ea/ În spatele tehnologiei există oameni
Agricultura României, în noul context global
20 mart.
Conferința G4Food & Economedia | Alexandru Irimescu avertizează că tinerii nu accesează suficient finanțările disponibile. El cere acțiune rapidă pe Startup Nation și pe noile scheme pentru energie și stocare
Mic dejun ușor și rapid de pregătit/ Nu necesită complicații sau multă găteală și îl poți lua și în geantă
Vrei să descoperi povestea ouălor încondeiate? Palatul Culturii din Iași găzduiește în acest an alteliere creative la care poți participa
Vrei să descoperi povestea ouălor încondeiate? Palatul Culturii din Iași găzduiește în acest an alteliere creative la care poți participa
În perioada următoare vor apărea concedieri în sectorul de retail / „O companie are două variante: ori concediază, ori ridică preţurile. Dacă ridică preţurile, nu mai este competitivă şi riscă falimentul"
Cardiolog: „Dacă nu te speli pe dinți, poți ajunge să ai o infecție la inimă”/ Legătura între resturile alimentare și afecțiunile corpului
Cardiolog: „Dacă nu te speli pe dinți, poți ajunge să ai o infecție la inimă”/ Legătura între resturile alimentare și afecțiunile corpului
Românii cumpără din ce în ce mai puține alimente / „De regulă, în martie speram într-o înviorare a pieţei, însă de data aceasta nu se întâmplă. Scăderea continuă"
