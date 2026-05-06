Președintele Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM), Vasile Iosif, avertizează că securitatea alimentară a României are vulnerabilități pe termen mediu și lung, în ciuda statutului de exportator important de cereale.

Acesta a declarat că România continuă să importe produse cu valoare adăugată ridicată, precum carne de porc, lapte, legume și fructe, ceea ce accentuează dezechilibrele comerciale. În același timp, el consideră că această situație poate deveni o oportunitate pentru fermierii locali, dacă producția internă este dezvoltată.

„Securitatea alimentară a României […] avem niște vulnerabilități pe termen mediu și lung […] importăm produse cu valoare adăugată mare, carne de porc, lapte, legume și fructe”, a spus Iosif.

Reprezentantul industriei de protecția plantelor a respins criticile venite din partea consumatorilor și a susținut că sectorul pe care îl reprezintă „nu este parte a problemei, ci parte a soluției”. El a subliniat rolul investițiilor în cercetare, produse biologice și tehnologii noi, inclusiv digitalizare, inteligență artificială și agricultură de precizie.

„Numai prin inovare și cercetare […] putem să consolidăm agricultura sustenabilă și durabilă în România și în Uniunea Europeană”, a afirmat acesta.

În același context, Iosif a atras atenția asupra presiunilor generate de politicile europene și de reducerea substanțelor active disponibile pentru protecția plantelor. El a ridicat o serie de întrebări legate de capacitatea fermierilor de a produce sustenabil și profitabil în condițiile schimbărilor climatice și ale restricțiilor tot mai mari.

„Poate fermierul european și fermierul român să asigure hrana într-un mod sustenabil […] când nu are medicamente pentru plante și are din ce în ce mai puține soluții?”, a întrebat Iosif.

Acesta a avertizat și asupra riscului ca Uniunea Europeană să își reducă producția agricolă internă, mutând implicit presiunea către importuri din alte regiuni, scenariu pe care l-a descris drept „o mare tragedie”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment dedicat securității alimentare și impactului retragerii unor substanțe active din agricultură.