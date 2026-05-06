Tensiunile din Orientul Mijlociu și efectele asupra transportului prin Strâmtoarea Ormuz încep să se resimtă și în agricultură. România își reduce suprafețele cultivate cu porumb din cauza creșterii prețurilor la combustibil, iar situația nu este singulară în Europa. Nici Franța, cel mai mare cultivator de porumb din Europa, nu traversează o perioadă mai bună. Pe fondul acestor evoluții, ONU avertizează asupra riscului de agravare a foametei mondiale, transmite MEDIAFAX.

Suprafața cultivată cu porumb în România este estimată să scadă în 2026 la aproximativ 1,6 milioane de hectare – cel mai redus nivel înregistrat cel puțin din 2015 și cu circa 20% mai puțin față de anul trecut, potrivit medianei a nouă estimări realizate de traderi și analiști chestionați de Bloomberg News.

De ce se reduc suprafețele cultivate cu porumb

Scăderea afectează una dintre cele mai importante culturi ale țării, România fiind al treilea producător de porumb din Europa, relatează agrobiznes.ro.

Principalii factori sunt costurile în creștere la combustibili și îngrășăminte – agravate de conflictul din Orientul Mijlociu și tensiunile legate de traficul prin Strâmtoarea Ormuz – dar și seceta persistentă, care a redus rezervele de apă din sol, în special în vestul și sudul țării.

Nici Franța nu stă mai bine

Situația nu este izolată.

În Franța, cel mai mare producător de cereale din Uniunea Europeană, suprafața cultivată cu porumb ar putea scădea cu aproximativ 15% în acest an, potrivit organizațiilor agricole locale.

Porumbul este o cultură cu un consum ridicat de azot, iar scumpirea îngrășămintelor afectează fermierii din toată Europa, care se confruntă deja cu marje de profit foarte reduse.

Avertismentele ONU

Datele Bloomberg, colectate în timpul și după conferința EuroGrain Exchange organizată la București, indică valori semnificativ mai mici decât prognoza Coceral din martie, care estima o suprafață de 1,95 milioane de hectare pentru România.

Pe fondul acestor evoluții, ONU avertizează că, dacă situația geopolitică nu se va calma până la mijlocul anului, scăderea producției agricole la nivel global ar putea împinge încă 45 de milioane de oameni în situații de foamete acută.