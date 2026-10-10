Părintele Efrem Bandarica, călugăr bucătar la Mănăstirea Dervent, cunoscut pentru rețetele pe care le prezintă pe rețelele sociale, propune o rețetă de compot de pere umplute cu dovleac sau prune, pregătită pentru cămara mănăstirii și pentru zilele de post de peste an.
Rețeta valorifică fructele și legumele de toamnă într-un preparat care poate fi păstrat pentru iarnă. Perele sunt curățate de coajă și de cotor, iar în locul acestuia se pun bucăți de dovleac plăcintar sau de prune. Prin fierbere, dovleacul oferă compotului o nuanță aurie și o dulceață discretă, în timp ce prunele îi dau o culoare mai intensă și o aromă mai bogată.
Perele se spală, se curăță de coajă și se îndepărtează cotoarele cu ajutorul unui cuțit special.
Dovleacul plăcintar se taie în baghete potrivite, care se introduc în locul cotoarelor. Pentru o variantă cu o aromă diferită, perele pot fi umplute cu bucăți de prune.
Fructele astfel pregătite se așază cu grijă în borcane sterilizate.
Separat, se prepară siropul din apă și zahăr. Acesta se fierbe câteva minute, până când zahărul se dizolvă complet.
Siropul fierbinte se toarnă peste pere, lăsând aproximativ doi centimetri liberi până la gura borcanului. Borcanele se închid ermetic și se sterilizează la bain-marie timp de 30–40 de minute, din momentul în care apa începe să fiarbă.
La final, borcanele se lasă să se răcească lent, acoperite cu o pătură, până a doua zi.
Perele umplute cu dovleac oferă compotului o culoare aurie și un gust delicat, în timp ce varianta cu prune capătă o nuanță rubinie și o aromă mai intensă.
Ambele variante sunt potrivite pentru zilele de post și pot aduce în cămara de iarnă gustul și parfumul fructelor de toamnă.
„Din roade simple și binecuvântate se nasc cele mai frumoase bucurii ale cămării”, transmite părintele Efrem Bandarica.
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