Compot de pere umplute cu dovleac și prune, rețeta părintelui Efrem Bandarica pentru cămara de iarnă. Cum se prepară desertul de toamnă

10 oct. 2026, Rețete
Compot de pere umplute cu dovleac și prune, rețeta părintelui Efrem Bandarica pentru cămara de iarnă. Cum se prepară desertul de toamnă
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Foto Facebook / Efrem Bandarica
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Cuprins
  1. Ingrediente pentru un borcan de 3 litri
  2. Cum se prepară compotul de pere umplute cu dovleac sau prune
  3. Două variante de compot, cu arome diferite

Părintele Efrem Bandarica, călugăr bucătar la Mănăstirea Dervent, cunoscut pentru rețetele pe care le prezintă pe rețelele sociale, propune o rețetă de compot de pere umplute cu dovleac sau prune, pregătită pentru cămara mănăstirii și pentru zilele de post de peste an.

Rețeta valorifică fructele și legumele de toamnă într-un preparat care poate fi păstrat pentru iarnă. Perele sunt curățate de coajă și de cotor, iar în locul acestuia se pun bucăți de dovleac plăcintar sau de prune. Prin fierbere, dovleacul oferă compotului o nuanță aurie și o dulceață discretă, în timp ce prunele îi dau o culoare mai intensă și o aromă mai bogată.

Ingrediente pentru un borcan de 3 litri

  • Pere tari și sănătoase
  • 200–300 g de dovleac plăcintar
  • Câteva prune tari, pentru varianta cu prune
  • 250–300 g de zahăr, în funcție de gust
  • Aproximativ 2,5 litri de apă
  • Opțional, un baton mic de scorțișoară sau o felie de lămâie

Cum se prepară compotul de pere umplute cu dovleac sau prune

Perele se spală, se curăță de coajă și se îndepărtează cotoarele cu ajutorul unui cuțit special.

Dovleacul plăcintar se taie în baghete potrivite, care se introduc în locul cotoarelor. Pentru o variantă cu o aromă diferită, perele pot fi umplute cu bucăți de prune.

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Fructele astfel pregătite se așază cu grijă în borcane sterilizate.

compot-de-pere-pere-umplute-cu-dovleac-compot-de-prune-retete-de-toamna-retete-pentru-camara-conserve-pentru-iarna-retete-de-post-parintele-Efrem-Bandarica

Foto Facebook / Efrem Bandarica

Separat, se prepară siropul din apă și zahăr. Acesta se fierbe câteva minute, până când zahărul se dizolvă complet.

Siropul fierbinte se toarnă peste pere, lăsând aproximativ doi centimetri liberi până la gura borcanului. Borcanele se închid ermetic și se sterilizează la bain-marie timp de 30–40 de minute, din momentul în care apa începe să fiarbă.

La final, borcanele se lasă să se răcească lent, acoperite cu o pătură, până a doua zi.

Două variante de compot, cu arome diferite

Perele umplute cu dovleac oferă compotului o culoare aurie și un gust delicat, în timp ce varianta cu prune capătă o nuanță rubinie și o aromă mai intensă.

compot-de-pere-pere-umplute-cu-dovleac-compot-de-prune-retete-de-toamna-retete-pentru-camara-conserve-pentru-iarna-retete-de-post-parintele-Efrem-Bandarica

Foto Facebook / Efrem Bandarica

Ambele variante sunt potrivite pentru zilele de post și pot aduce în cămara de iarnă gustul și parfumul fructelor de toamnă.

„Din roade simple și binecuvântate se nasc cele mai frumoase bucurii ale cămării”, transmite părintele Efrem Bandarica.

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