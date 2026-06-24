Castraveții sunt printre cele mai consumate legume ale verii. Sunt răcoritori, au puține calorii și pot fi folosiți în salate, sandvișuri sau gustări rapide. Cu toate acestea, mulți oameni se confruntă cu aceeași problemă. După doar câteva zile în frigider, castraveții devin moi, apoși sau chiar lipicioși.

Specialiștii spun că modul de depozitare face o diferență importantă. O serie de greșeli aparent minore pot reduce considerabil durata de păstrare a acestora, arată Southern Living.

Castraveții sunt alcătuiți în proporție de aproximativ 96% din apă, ceea ce îi face foarte sensibili la pierderea umidității și la variațiile de temperatură. Tocmai această caracteristică îi ajută să fie crocanți și răcoritori, dar îi face și mai greu de păstrat pentru perioade lungi.

Potrivit experților, principalul obiectiv este prevenirea deshidratării fără a favoriza apariția mucegaiului sau a putrezirii.

Cât rezistă în frigider

Conform recomandărilor Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA), castraveții întregi păstrați la frigider ar trebui consumați în aproximativ patru până la șase zile de la cumpărare. Totuși, durata de viață poate fi prelungită dacă sunt depozitați corespunzător.

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Castraveții deja tăiați au o durată de păstrare mult mai scurtă și sunt cel mai bine consumați în una până la trei zile.

Cum trebuie depozitați

Specialiștii recomandă ca, înainte de depozitare, castraveții să fie uscați foarte bine și protejați împotriva pierderii de umiditate. Una dintre cele mai eficiente metode este învelirea lor în folie alimentară sau în folie reutilizabilă din ceară de albine. Acest strat suplimentar funcționează ca o a doua „piele” și încetinește procesul de degradare.

După ambalare, castraveții trebuie păstrați în sertarul pentru legume al frigiderului, unde umiditatea și temperatura sunt mai stabile.

Greșeala care îi poate distruge

Mulți oameni așază legumele în partea din spate a frigiderului, considerând că acolo este cel mai rece loc. În cazul castraveților, acest obicei poate avea efectul opus. Temperaturile foarte scăzute pot provoca ceea ce specialiștii numesc „leziuni provocate de frig”, care duc la înmuierea și deteriorarea rapidă a legumei. Din acest motiv, experții recomandă evitarea zonelor cele mai reci ale frigiderului.

Nu îi ține lângă anumite fructe

Un alt aspect mai puțin cunoscut este sensibilitatea castraveților la etilenă, un gaz natural produs de unele fructe și legume în timpul coacerii. Merele, bananele, roșiile și alte produse bogate în etilenă pot accelera degradarea castraveților dacă sunt depozitate în apropiere.

Ambalarea individuală ajută și la protejarea împotriva acestui fenomen.

O metodă simplă care prelungește prospețimea

Unele teste realizate de publicații culinare au arătat că una dintre cele mai eficiente metode este învelirea fiecărui castravete într-un prosop de hârtie și depozitarea lui într-o pungă resigilabilă la frigider.

Prosopul absoarbe excesul de umiditate, iar punga limitează deshidratarea. În anumite condiții, această metodă a permis păstrarea castraveților în stare bună chiar și peste două săptămâni.

Cum se păstrează castraveții tăiați

Dacă a fost folosită doar o parte dintr-un castravete, restul poate fi învelit din nou și pus la frigider. Feliile sau bucățile mici trebuie depozitate într-un recipient închis ermetic, împreună cu un șervețel de hârtie care să absoarbă excesul de umiditate.

Cum recunoști un castravete alterat

Semnele cele mai evidente sunt textura moale, suprafața lipicioasă sau apariția mucegaiului. De asemenea, castraveții care încep să se îngălbenească, să se zbârcească sau să prezinte pete moi trebuie evitați. Un castravete proaspăt trebuie să fie ferm, verde închis și fără zone afectate.

Experții spun că alegerea unor castraveți fermi încă din magazin și depozitarea lor corectă pot face diferența dintre o legumă care rezistă doar câteva zile și una care rămâne crocantă mai bine de o săptămână.