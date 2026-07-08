Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a decis instituirea unei carantine de 30 de zile la nivel național pentru combaterea pestei micilor rumegătoare (PMR) și limitarea riscului de răspândire a pestei porcine africane (PPA). În această perioadă, transportul oilor și caprelor este suspendat aproape în totalitate, potrivit Mediafax.

Măsura vine după confirmarea unui focar de pestă a micilor rumegătoare într-o exploatație din județul Mureș, pe fondul evoluției focarelor active de pestă porcină africană, potrivit unui comunicat transmis miercuri de ANSVSA.

Potrivit autorității, măsurile urmăresc izolarea rapidă a căilor de transmitere a virusului.

„Măsurile au scopul de a izola rapid căile de răspândire a virusului, având în vedere că acesta își pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile. ANSVSA subliniază că virusul PMR nu este transmisibil la om și nu afectează siguranța alimentară”, precizează instituția.

Transportul oilor și caprelor este suspendat

Pe durata carantinei, toate transporturile de ovine și caprine pe teritoriul României sunt suspendate.

Există însă o excepție pentru animalele trimise direct la abator. Transportul este permis numai din exploatații sau centre de colectare și doar cu aprobarea Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), în baza unei solicitări scrise.

- articolul continuă mai jos -

Restricții și la pășunat

ANSVSA a anunțat și măsuri pentru limitarea contactului dintre efectivele de animale.

În perioada carantinei este interzis pășunatul comun în zonele afectate, iar aceeași pășune nu va putea fi utilizată de crescători diferiți, pentru a reduce riscul transmiterii virusului.

Vor fi intensificate controalele în trafic

Poliția, Jandarmeria și Poliția de Frontieră vor intensifica verificările pentru depistarea transporturilor ilegale de animale vii.

În cazul identificării unui transport clandestin, animalele vor fi reținute, iar un medic veterinar din cadrul DSVSA va interveni în cel mult 60 de minute.

Totodată, gestionarii fondurilor de vânătoare au obligația să colecteze și să transporte de urgență către laboratoarele DSVSA toate cadavrele de rumegătoare, cervide și porcine găsite în sălbăticie.

Primăriile din zonele aflate sub restricții trebuie să asigure logistica necesară pentru neutralizarea în siguranță a animalelor moarte în exploatațiile afectate.

Planurile județene trebuie elaborate în 24 de ore

ANSVSA precizează că planurile concrete de aplicare a măsurilor vor fi întocmite de Comitetele Județene pentru Situații de Urgență în termen de maximum 24 de ore și vor fi actualizate în funcție de evoluția situației epidemiologice.

ANSVSA: Măsurile sunt necesare pentru protejarea zootehniei

Potrivit instituției, numărul focarelor de pestă porcină africană a scăzut semnificativ în ultimii ani, de la aproximativ 1.600 la doar 17 focare active la nivel național, ca urmare a măsurilor de biosecuritate.

„Acum trebuie să facem același lucru pentru combaterea pestei micilor rumegătoare. Măsurile radicale adoptate astăzi sunt absolut necesare pentru a proteja zootehnia românească în fața noilor provocări epidemiologice. Blocarea exporturilor și suspendarea mișcărilor de animale reprezintă singura barieră eficientă în acest moment pentru a opri răspândirea virusului”, a declarat Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

Autoritățile le solicită crescătorilor să respecte cu strictețe regulile de biosecuritate și să anunțe imediat medicul veterinar dacă observă semne de boală sau mortalitate în rândul animalelor.