Jeremy Allen White, actorul premiat cu Emmy pentru rolul lui Carmy Berzatto din serialul „The Bear”, a învățat să gătească asemenea unui bucătar profesionist înainte de filmări, iar una dintre tehnicile pe care le-a deprins este modul corect de a toca o ceapă, potrivit FoodandWine.

Sezonul 5 al producției a fost lansat recent, iar fanii au aflat că personajul interpretat de White nu mai conduce bucătăria restaurantului, ci o ajută pe Sydney și se ocupă inclusiv de pregătirea ingredientelor, inclusiv de una dintre cele mai banale, dar esențiale sarcini: tăiatul cepei.

Actorii din „The Bear” au urmat un adevărat bootcamp culinar

Succesul serialului se datorează, în mare parte, realismului cu care este prezentată viața din restaurante. Pentru a reda cât mai fidel atmosfera din bucătăriile profesioniste, distribuția a fost pregătită de Courtney Storer, producătorul culinar principal al serialului, împreună cu întreaga echipă gastronomică.

Ayo Edebiri și Jeremy Allen White au participat inclusiv la un bootcamp culinar organizat de Institute of Culinary Education (ICE), unde au învățat tehnici fundamentale de gătit.

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Pentru celebra scenă în care Sydney prepară omleta cu chipsuri, Ayo Edebiri a învățat să realizeze o omletă franțuzească perfectă și să evite lipirea acesteia de tigaie.

Toată această pregătire înseamnă că Jeremy Allen White știe, într-adevăr, să taie o ceapă ca un bucătar profesionist.

Cum se taie corect o ceapă, potrivit lui Jeremy Allen White

Într-un interviu acordat pe covorul roșu, actorul a explicat tehnica folosită în bucătăriile profesionale.

„Tai ceapa în jumătate, apoi faci tăieturi lungi, orizontale. După aceea tai în cealaltă direcție, fără să mergi până la capăt, astfel încât să obții mici pătrate. Apoi continui să feliezi și obții cuburile perfecte”, a explicat Jeremy Allen White.

De ce nu trebuie să tai complet rădăcina

Explicația poate părea complicată, însă tehnica este simplă.

Mai întâi se realizează tăieturi orizontale, paralele cu blatul de lucru, apoi alte tăieturi perpendiculare, formând un model asemănător unei grile. În final, felierea transversală produce cuburi uniforme.

Cel mai important detaliu, spune actorul, este să nu tai complet partea cu rădăcina.

Menținerea rădăcinii intacte ajută la păstrarea structurii cepei și face procesul de tocare mult mai simplu și mai sigur.

Bazele fac diferența în bucătărie

Chiar dacă „The Bear” nu poate înlocui un curs de gătit sau o carte de specialitate, serialul i-a inspirat pe mulți să petreacă mai mult timp în bucătărie.

Iar una dintre lecțiile pe care Jeremy Allen White le-a învățat în timpul pregătirii pentru rol este că mâncarea bună începe întotdeauna cu stăpânirea tehnicilor de bază, inclusiv a unor gesturi aparent simple, precum tăierea corectă a unei cepe.