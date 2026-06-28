ABC în bucătărie | De ce să nu arunci și la ce să folosești sâmburii de caise. Când îți pot pune sănătatea în pericol

28 iun. 2026, ABC în bucătărie
ABC în bucătărie | De ce să nu arunci și la ce să folosești sâmburii de caise. Când îți pot pune sănătatea în pericol
Foto: Planteea
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Cuprins
  1. Amigdalina și transformarea în cianură
  2. Dozele maxime recomandate
  3. Ce spun studiile clinice despre sâmburii de caise
  4. La ce pot fi folosiți sâmburii în siguranță?
  5. Utilizarea sâmburilor de caise în alimente

Sâmburii de caise au devenit un subiect intens dezbătut în ultimii ani. Promovați în mod eronat în medii alternative ca remediu pentru diverse afecțiuni, aceștia sunt priviți cu maximă precauție de comunitatea științifică din cauza riscului major de otrăvire.

Iată ce conțin cu adevărat sâmburii de caise, la ce pot fi folosiți în siguranță și care sunt limitele stricte impuse de autoritățile sanitare pentru a nu vă pune viața în pericol.

Amigdalina și transformarea în cianură

Miezul din interiorul sâmburelui de caisă conține o glicozidă cianogenă numită amigdalină. Această substanță a fost numită în trecut, în mod comercial și incorect, „vitamina B17”, deși nu este o vitamină.

În momentul în care sâmburii sunt mestecați și ingerați, amigdalina intră în contact cu enzimele din sistemul digestiv (în special beta-glucozidaza) și este hidrolizată, eliberând cianură de hidrogen (acid cianhidric). Cianura este o toxină cu acțiune rapidă care blochează utilizarea oxigenului la nivel celular, afectând sever organele vitale (creierul și inima).

Simptomele intoxicației cu cianură:

  • Ușoare/Moderate: Dureri de cap, amețeli, stări de confuzie, greață, vărsături, letargie.

  • Severe: Dificultăți respiratorii respiratorii, fluctuații ale tensiunii arteriale, convulsii, comă și, în doze critice, deces.

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Dozele maxime recomandate

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a evaluat riscurile asociate consumului de sâmburi de caise și a stabilit limite stricte bazate pe doza acută de referință de 20 micrograme de cianură per kilogram de masă corporală.

Conform ghidurilor oficiale EFSA:

  • Adulții: Pot consuma în siguranță o cantitate de maximum 1 până la 3 sâmburi mici pe zi (aproximativ 370 mg de miez). Depășirea acestei cantități poate duce la atingerea pragului toxic de cianură.

  • Copiii și femeile însărcinate: Consumul este strict interzis. Din cauza masei corporale reduse, chiar și un singur sâmbure mic consumat de un copil poate provoca o intoxicație severă cu cianură.

Ce spun studiile clinice despre sâmburii de caise

O lungă perioadă, amigdalina (sau o formă sintetică numită Laetrile) a fost promovată ca tratament alternativ împotriva cancerului.

Institutul Național pentru Cancer din SUA (NCI) și Organizația Cochrane (recunoscută global pentru revizuirile sale științifice stricte) au analizat toate studiile clinice disponibile. Concluzia oficială este clară: Laetrile (amigdalina) nu a demonstrat nicio eficiență în tratarea cancerului sau în reducerea tumorilor în studiile pe oameni. În schimb, pacienții care au consumat doze mari au prezentat simptome clare de otrăvire cu cianură.

La ce pot fi folosiți sâmburii în siguranță?

Riscurile amigdalinei apar exclusiv în urma ingestiei în stare crudă. Utilizarea externă în produse cosmetice sau procesarea termică industrială elimină aceste pericole:

Utilizarea sâmburilor de caise în alimente

În patiserie sau la fabricarea anumitor lichioruri (cum este amaretto), sâmburii sunt folosiți doar după ce au fost supuși unor tratamente termice specifice de lungă durată, proces care neutralizează și elimină compușii cianogeni, lăsând doar aroma specifică de migdale amare. În gospodărie pot fi folosiți, cu precauție, în următoarele situații:

Consumul în stare brută (miezul întreg întreg)

Sâmburii de caise pot fi consumați cruzi după îndepărtarea cojii lemnoase, dar trebuie păstrate precauțiile de care am amintit.

Măcinați și adăugați în smoothie-uri sau preparate lichide

Miezul poate fi transformat într-o pulbere fină pentru a fi adăugat în băuturi sau supe, însă regula dozei maxime zilnice se aplică strict și în acest caz. Măcinarea nu elimină amigdalina, ci dimpotrivă, poate accelera eliberarea cianurii în contact cu enzimele din alimente sau din salivă. Prin urmare, se folosește cu grijă.

Includerea în granola și produse de panificație

O metodă mai sigură de utilizare este încorporarea miezului măcinat în amestecuri de granola, cereale sau aluaturi pentru brioșe și pâine. Tratamentul termic industrial sau coacerea prelungită la temperaturi înalte ajută la reducerea parțială a compușilor cianogeni, însă pentru siguranță absolută în preparatele casnice, se recomandă monitorizarea cantității totale de sâmburi adăugate per porție.

Asezonarea dulcețurilor

În casă îi puteți folosi în dulcețuri sau gemuri pentru a le da o notă de migdale. Uscați bine sâmburii, îi spargeți și curățați pielița exterioară a miezului. Se fierb împreună cu fructele din care preparați dulceața și dar această procedură nu elimină complet riscurile. Verificați întotdeauna doza zilnică. Îi puteți pune în gemurile sau dulcețurile de caise, piersici ori prune.

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