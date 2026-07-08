UE analizează noi taxe pe biletele de avion și produsele cu zahăr / Când s-ar putea scumpi zborurile și unele alimente

Uniunea Europeană analizează introducerea unor noi taxe pe biletele de avion și pe produsele cu un conținut ridicat de zahăr, în încercarea de a identifica surse suplimentare de venit pentru bugetul comunitar aferent perioadei 2028–2034. Discuțiile sunt însă într-o fază preliminară, iar nivelul taxelor și produsele care ar putea fi vizate nu au fost încă stabilite, potrivit Mediafax.

Reprezentanții statelor membre caută noi surse de venit pentru bugetul UE

Reprezentanții statelor membre au început să analizeze noi surse proprii de venit pentru bugetul Uniunii Europene. Printre variantele aflate în discuție se numără o taxă aplicată biletelor de avion și o contribuție legată de zahăr, potrivit Euractiv.

Subiectul a ajuns pe agenda Comitetului Reprezentanților Permanenți ai statelor membre (Coreper), în contextul în care Irlanda, care a preluat în iulie președinția rotativă a Consiliului UE, trebuie să identifice până în toamnă formule de finanțare care ar putea obține sprijinul tuturor celor 27 de state membre.

Taxele nu au fost încă stabilite

În acest moment nu există un proiect legislativ care să stabilească valoarea unei eventuale taxe pe biletele de avion sau modul în care aceasta ar urma să fie calculată.

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Contribuția ar putea fi una uniformă sau ar putea varia în funcție de distanța zborului, clasa de călătorie ori emisiile estimate. Deocamdată, aceste variante nu au fost confirmate oficial, iar discuțiile vizează în principal identificarea unor surse de venit acceptabile din punct de vedere politic.

Nici în cazul taxei pe zahăr nu este clar dacă aceasta ar urma să vizeze zahărul ca materie primă, băuturile îndulcite, alimentele ultraprocesate sau cantitatea de zahăr adăugat din produse.

Ideea taxării alimentelor și băuturilor cu un conținut ridicat de zahăr, sare sau grăsimi a mai fost analizată la Bruxelles atât ca instrument de sănătate publică, cât și ca posibilă sursă de venit. Totuși, o astfel de contribuție nu a fost inclusă printre cele cinci surse proprii propuse oficial de Comisia Europeană în vara anului 2025.

Este însă de menționat că în mai multe state membre, inclusiv în România, există deja taxe naționale care vizează zahărul.

De ce are nevoie Uniunea Europeană de bani suplimentari

Negocierile privesc viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, estimat în propunerea inițială a Comisiei Europene la aproximativ două trilioane de euro.

Fondurile ar urma să acopere atât politicile tradiționale, precum agricultura și coeziunea, cât și cheltuieli tot mai mari pentru apărare, competitivitate, tehnologie, securizarea frontierelor și sprijinirea statelor vecine. În paralel, UE trebuie să înceapă rambursarea datoriei comune contractate pentru programul de redresare de după pandemia de COVID-19.

Țările contributoare nete, precum Germania și Țările de Jos, solicită limitarea dimensiunii bugetului sau evitarea majorării contribuțiilor naționale, în timp ce statele beneficiare nete susțin menținerea fondurilor pentru agricultură, infrastructură și reducerea decalajelor regionale.

Cele cinci surse de venit propuse deja de Comisia Europeană

În propunerea prezentată în iulie 2025, Comisia Europeană a inclus cinci noi „resurse proprii”, care ar urma să aducă împreună aproximativ 44 de miliarde de euro anual:

9,6 miliarde de euro din veniturile obținute prin sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii;

1,4 miliarde de euro din mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră;

aproximativ 15 miliarde de euro dintr-o contribuție calculată în funcție de deșeurile electronice necolectate;

11,2 miliarde de euro din accize aplicate produselor din tutun;

6,8 miliarde de euro din contribuții anuale plătite de marile companii care operează pe piața europeană.

Parlamentul European consideră că noile surse de venit ar trebui să genereze aproximativ 60 de miliarde de euro anual și a propus inclusiv alternative precum taxe pe serviciile digitale, jocurile de noroc online și câștigurile de capital obținute din criptoactive.

În acest context, taxele pe biletele de avion și pe zahăr ar putea completa sau chiar înlocui unele dintre mecanismele care nu reușesc să obțină suficient sprijin din partea statelor membre.

Biletele de avion s-ar putea scumpi

O eventuală taxă europeană pe biletele de avion ar putea fi transferată integral sau parțial în prețul plătit de pasageri.

Nu se știe încă dacă vor exista excepții pentru zborurile interne, insule, regiuni izolate, călătoriile de afaceri sau pasagerii aflați în tranzit.

Discuția este separată de actualul sistem european de comercializare a certificatelor de emisii, care acoperă în principal zborurile din Spațiul Economic European. În paralel, Comisia analizează extinderea costurilor aferente emisiilor de carbon și pentru anumite zboruri internaționale care pleacă din Europa.

Mai mulți directori ai unor companii aeriene importante, printre care Air France-KLM, Lufthansa, Ryanair, easyJet și grupul IAG, au avertizat că extinderea sistemului de taxare a emisiilor ar conduce la creșterea costurilor pentru pasageri și transportul de marfă.

Ce ar putea însemna pentru România

Dacă va fi aprobată, taxa pe biletele de avion s-ar putea regăsi direct în prețul curselor care pleacă de pe aeroporturile din România. Impactul va depinde de nivelul taxei și de eventualele diferențieri între zborurile europene și cele pe distanțe lungi.

În ceea ce privește taxa pe zahăr, aceasta ar putea determina producătorii să își modifice rețetele sau să transfere costurile în prețurile de la raft. Deocamdată însă nu poate fi estimat impactul, deoarece Bruxelles-ul nu a stabilit încă produsele vizate și nivelul taxării.

Decizia trebuie aprobată în unanimitate

Introducerea unor noi resurse proprii pentru bugetul Uniunii Europene presupune o procedură complexă. Decizia trebuie adoptată în unanimitate de Consiliu, după consultarea Parlamentului European, și ulterior ratificată de fiecare stat membru potrivit propriilor reguli constituționale.

Liderii europeni au solicitat președinției irlandeze să prezinte până la summitul din octombrie un set de opțiuni care ar putea obține acordul tuturor celor 27 de state membre.

Prin urmare, taxele pe biletele de avion și pe zahăr reprezintă, în acest moment, doar variante aflate în negociere și nu măsuri care urmează să intre în vigoare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat că, în lipsa unor noi surse de venit sau a majorării contribuțiilor naționale, cheltuielile propuse pentru viitorul buget ar putea fi reduse cu aproximativ 66 de miliarde de euro anual, echivalentul unei diminuări de aproape 40%.