Dulceața fină de cireșe sau cireșe amare, compotul de vișine sau prăjiturile cu fructe sunt mai aspectuoase dacă fructele rămân întregi. Chiar dacă e același gust, să scoți sâmburii cireșelor sau vișinelor e mult mai rafinat. Dar fără un aparat profesional poate părea o corvoadă care lasă în urmă mult dezordine. Și totuși există câteva metode rapide și simple pe care le poți aplica.
Avantajul este că sâmburii cad direct în interiorul sticlei, iar degetele îți vor rămâne curate.
Cum procedezi:
Spală bine fructele și îndepărtează-le codițele.
Așază o cireașă direct pe gura unei sticle (cu gâtul îngust, cum sunt cele de bere sau suc).
Ia un bețișor chinezesc sau un pai și apasă ferm în centrul fructului, chiar prin locul în care a fost codița.
Presiunea va împinge sâmburele direct în sticlă, lăsând cireașa perfect întreagă și rotundă deasupra.
Cum procedezi:
Spală bine cireșele sau vișinele și îndepărtează-le codițele.
Așază cireașa direct pe un tocător sau ține-o în mână.
Cu o agrafă de birou apasă ferm în centrul fructului, chiar prin locul în care a fost codița.
Dacă urmează să pregătești un gem, o marmeladă, un sos și nu ai neapărat nevoie ca fructele să își păstreze forma perfectă și să rămână întrehi, aceasta este cea mai rapidă variantă.
Cum procedezi:
Pune cireașa pe un tocător și tai-o pe jumătate.
Răsucește cele două jumătăți în direcții opuse pentru a le separa.
Sâmburele va rămâne prins într-una dintre jumătăți. Îl poți scoate extrem de ușor folosind vârful cuțitului sau pur și simplu cu degetele.
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