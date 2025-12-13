De multe ori, când servești ciorba sau supa, din polonic picură lichid. Pe lângă faptul că e inestetic, se pătează aragazul, masa sau/și farfuria de supă. Chiar dacă ai grijă să nu umpli polonicul până sus, picăturile enervante se țin scai.

Ce ai putea face? Iată un truc simplu care te ajută să eviți aceaste situații.

Trucul care ține polonicul curat

Pe lângă soluția de bun simț, de a nu umple polonicul până în vârf cu lichid, înainte de a începe transferul supei sau ciorbei în farfuria în care o servim, scufundăm foarte puțin suprafața convexă (exterioară, rotundă) în preparat.

Spre surpriza (și bucuria) noastră de pe fundul polonicului nu se mai scurg picături, așa că nu mai pătăm fața de masă ori farfuria în care punem preparatul.

Trăiasc trucurile dezvăluite!

