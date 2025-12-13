Trucul care ține polonicul curat
Pe lângă soluția de bun simț, de a nu umple polonicul până în vârf cu lichid, înainte de a începe transferul supei sau ciorbei în farfuria în care o servim, scufundăm foarte puțin suprafața convexă (exterioară, rotundă) în preparat.
Spre surpriza (și bucuria) noastră de pe fundul polonicului nu se mai scurg picături, așa că nu mai pătăm fața de masă ori farfuria în care punem preparatul.
Trăiasc trucurile dezvăluite!
Citește și
Ce este și cum se prepară lampredotto, un preparat-simbol al bucătăriei stradale din Florența / Gustul te duce cu gândul la ciorba de burtă
Rețetele Juanitei | Cartofi gratinați în friteuza cu aer cald, cu brânză provolone, ouă și șuncă/ Prânz sau o cină ușor și rapid de pregătit
Așure, sau budinca lui Noe, care seamănă mult cu grâul fiert îndulcit care se împarte la noi în ajunul Crăciunului. Un preparat străvechi, care a migrat din Orientul Mijlociu spre Balcani