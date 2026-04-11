ABC în bucătărie: Cum cureți ouăle fierte fără probleme / Patru metode care te scapă de coaja care se lipește

11 apr. 2026, ABC în bucătărie
FOTO: Dreamstime/Yurporada

Curățarea ouălor fierte este o problemă frecventă, mai ales în perioada sărbătorilor pascale, când acestea sunt nelipsite de pe masă. Un articol publicat de Heute prezintă câteva trucuri simple care pot face diferența și pot transforma o sarcină frustrantă într-un proces rapid și eficient.

Specialiștii explică faptul că dificultatea apare din cauza membranei subțiri dintre coajă și albuș. În cazul ouălor foarte proaspete, această membrană aderă mai puternic, ceea ce face procesul de curățare mai dificil.

Patru trucuri care te ajută să cureți ouăle ușor

  1. Primul truc recomandat este răcirea rapidă a ouălor imediat după fierbere. Introducerea lor într-un bol cu apă rece sau gheață ajută la contractarea conținutului și la desprinderea membranei de coajă.
  2. Un alt sfat util este folosirea ouălor mai puțin proaspete. Pe măsură ce ouăle stau câteva zile, structura lor internă se modifică, iar coaja se desprinde mai ușor de albuș.
  3. De asemenea, metoda de fierbere contează. Introducerea ouălor direct în apă clocotită, în loc de apă rece, poate facilita desprinderea cojii. Diferența de temperatură contribuie la separarea membranei.
  4. În final, tehnica de curățare este esențială. Este recomandat ca oul să fie crăpat la capătul mai rotund, unde există o mică pungă de aer. De aici, coaja se desprinde mai ușor, mai ales dacă oul este curățat sub jet de apă.
Trucuri suplimentare din bucătărie

Unele metode populare includ adăugarea de oțet sau bicarbonat în apa de fierbere. Aceste ingrediente pot modifica ușor structura cojii, însă efectul lor este limitat comparativ cu tehnicile de răcire și manipulare corectă.

Un obicei simplu, dar eficient, este și rostogolirea oului pe o suprafață dură după fierbere. Astfel, coaja se fisurează uniform și poate fi îndepărtată mai ușor.

Specialiștii subliniază că nu există o soluție unică, ci o combinație de factori. Tipul ouălor, metoda de fierbere și modul de răcire influențează rezultatul final.

În perioada Paștelui, când ouăle fierte sunt nelipsite, aceste trucuri pot face diferența. Cu puțină atenție la detalii, ouăle pot fi curățate rapid și fără a deteriora albușul, păstrându-și aspectul perfect pentru servire.

